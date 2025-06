Sprechchöre gegen und Mittelfinger für J.K. Rowling – wegen JADE

Popstar Jade Thirlwall, bekannt geworden mit der Girlgroup Little Mix, animierte am vergangenen Wochenende vom 31. Mai während ihres Auftritts auf einem Festival in London Tausende Fans zu einem Sprechchor gegen die Autorin J.K. Rowling. Die Sängerin, die seit dem Beginn ihrer Solokarriere unter dem Namen JADE auftritt, spielte auf der Main Stage des inklusiven LGBTQ+-Festivals Mighty Hoopla und machte sich erneut für die Rechte der queeren Community stark.

Gesang gegen Haltung der „Harry Potter“-Autorin

Im Rahmen des Songs „FUFN (Fuck You For Now)“ begann die Sängerin einen Wechselgesang mit den Festivalbesucher:innen, welcher mit einer expliziten Nachricht an die Autorin J.K. Rowling endete. „Homophobes? FUCK YOU! Transphobes? FUCK YOU! J.K. Rowling? FUCK YOU!“ ertönte es vor der gesamten Main Stage, während zeitgleich Tausende Mittelfinger in die Höhe ragten.

Hier gibt es einen Mitschnitt vom Event und dem Moment gegen Transfeindlichkeit:

Zum Verständnis: J.K. Rowling geriet über die vergangenen Jahre immer wieder in Verruf aufgrund ihrer kontroversen Aussagen gegenüber Trans*-Menschen. Erst kürzlich gründete die „Harry Potter“-Autorin eine neue Organisation für „geschlechtsbasierte Rechte“ mit dem Namen „J.K. Rowlings Women’s Fund“.

Support für die LGBTQ+-Community

JADE hingegen kämpft bereits seit vielen Jahren für die Rechte der queeren Community und ist über die Jahre für ihre beständige Unterstützung bekannt geworden. Sie war unter anderem für den „Celebrity Ally“ Award der LGBT Awards nominiert, der Prominente für ihr Engagement in der Szene auszeichnet. Mit ihrem Auftritt auf dem Mighty Hoopla beweist sie nun einmal mehr ihre Solidarität und Haltung gegenüber Trans*-Menschen und der LGBTQ+-Community. Auf der Plattform X wird der Popstar von ihren Fans für die Aktion gefeiert. Siehe hier:

Solo-Debütalbum im Spätsommer

Am 12. September 2025 veröffentlicht JADE ihr erstes Soloalbum THAT’S SHOWBIZ BABY!. Entstanden ist das Album unter anderem in Zusammenarbeit mit den Produzent:innen Mike Sabath, RAYE und Pablo Bowman.