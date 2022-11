So spricht man Adeles Namen richtig aus

Adele beantwortete am 25. Oktober in einem Talkformat eine ganze Reihe an Fragen – und darunter nebenbei auch, wie man ihren Namen richtig ausspricht. In dem Livestream wurden diverse Kurzvideos abgespielt und so begann eine Hörerin ihre Frage mit den Worten „Hey Adele“, woraufhin die Sänger erstaunt sagte: „Sie hat meinen Namen tatsächlich perfekt ausgesprochen.“ Die Frau, welche die Frage stellte, stammt wie Adele aus London.

Adele Laurie Blue Adkins, wie die Sängerin mit vollem Namen heißt, erläuterte weiter: Adele werde „Uh-dale“ ausgesprochen und nicht „Ah-dell“. Die Betonung liegt also auf der zweiten Silbe. Hört selbst nach:

Auf die Frage, wie sich ihre Selbstwahrnehmung in der Zeit zwischen ihrem Album 25 und dem Nachfolger 30, beide benannt nach ihrem Alter, veränderte, antwortete sie: „Während 25 war mein Leben sehr kontrolliert. Ich hatte gerade meinen Sohn bekommen. […] Ich habe mich in meinem Privatleben sehr sicher gefühlt. Bei 30 musste ich akzeptieren, dass ich keine Ahnung hatte, was ich tue. Ich hatte keine Kontrolle über mein Leben. […] Das Einzige, was mich davon abgelenkt hat, war zu wissen, ich kann ins Studio gehen [und Singen], weil ich Singen einfach liebe.“

Die 34-Jährige äußerte sich auch dazu, ob sie jemals eine Theater-Karriere anstreben würde, woraufhin sie nur entgegnete, sie sei „kein großer Broadway-Fan“. Sie könnte sich jedoch vorstellen, die Rolle der Mama Rose aus dem Musical „Gypsy“ spielen. „Ich habe die Rolle der Mutter darin geliebt. Sie singt ein Lied, in dem sie sagt: „Ich wollte das alles machen“, und sie ist eifersüchtig auf ihre eigene Tochter und ist deswegen sehr aufgewühlt. An einer Stelle war sie einfach nur ein Miststück, was ich sehr gut spielen könnte.“

Ihr Album 21 aus dem Jahr 2011 ist mit über 31 Millionen weltweit verkauften Exemplaren das meist verkaufte Album des 21. Jahrhunderts. Danach folgen HYBRID THEORY von Linkin Park, THE EMINEM SHOW von Eminem und COME AWAY WITH ME von Norah Jones mit jeweils über 27 Millionen Einheiten.

Adele wurde außerdem im Juni 2013 mit der Auszeichnung „The Most Excellent Order of the British Empire“ geehrt. Der britische Ritterorden hat fünf Ränge, von denen sie den niedrigsten Rang eines Mitglieds bekam.

Adeles aktuelles Album 30 erschien im November 2021 und hielt sich danach viele Wochen in diversen Charts auf Platz 1 und erreichte mehrfach Platinstatus – nur in Deutschland blieb der, anders als bei den Vorgängern – bisher aus.