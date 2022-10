Eminem: „8 Mile“- Deluxe-Edition zum 20. Jubiläum

Am Freitag (28. Oktober) wird Eminem eine Deluxe-Edition des Soundtracks zum Film „8 Mile“ veröffentlichen. „Ich stehe immer noch hier und schreie „Fick die freie Welt““, schrieb Eminem am Mittwoch (26. Oktober) in Anlehnung an den Film auf Twitter und dazu noch „#8Mile 20. Geburtstags deluxe Edition des Soundtracks ist ab Freitag streambar.“

Weder der Rapper noch sein Label Shady Records haben bestätigt, welche und wie viele Songs es sein werden. Auf dem Score war Eminem selbst mit „Lose Yourself“, „8 Mile“ und „Rabbit Run“ nur auf 3 von 16 Songs vertreten.

“I’m still standing here screaming „f*** the Free World.““ #8Mile 20th Anniversary Deluxe Edition of the soundtrack drops on streaming Friday! pic.twitter.com/qAU897MKuV — Marshall Mathers (@Eminem) October 26, 2022

Der Film von Regisseur Curtis Hanson und Eminem in der Hauptrolle wurde über die Jahre zu einem der bedeutendsten Hip-Hop-Filme. Auf dem Album zum Film war nicht nur Eminem, sondern auch Hip-Hop-Ikonen wie JAY-Z, Nas, 50 Cent oder Xzibit vertreten. Vor allem der Song „Lose Yourself“ hatte großen Erfolg und gewann 2003 einen Oscar für den besten Original-Song und 2004 einen Grammy für den besten Rap-Song sowie beste männliche Solo-Rap-Performance.

Handlung

Im Jahr 1995 wohnt der 23-jährige Jimmy „B-Rabbit“ Smith Jr. (Eminem) in der Vorstadt Detroits. Die einzige Möglichkeit, aus seinem Alltag aus Langeweile und Gewalt auszubrechen, ist seine Selbstverwirklichung im Hip-Hop. Mit einigen Freunden gründet er die Crew „Three One Three“, doch als Weißer Hobby-Rapper wird er in der mehrheitlichen Schwarzen Subkultur verspottet. Also hat er nur ein Ziel, nämlich ein Rap-Battle im Club seines Freundes zu gewinnen, doch er blamiert sich, da ihm die Worte fehlen. Anstatt Geld für ein Demotape zu sparen, vernachlässigt er seinen Job als Metallpresser in einer Fabrik. Irgendwann lernt er Alex (Brittany Murphy) kennen und in seinem Leben geht es wieder bergauf. Nach diversen Prügeleien besiegt er den Anführer einer verfeindeten Rap-Crew in einem weiteren Battle. Nach dem Sieg feiert er nicht mit seinen Freunden, sondern geht zurück in die Fabrik, um Geld für seine musikalische Karriere zu erarbeiten.