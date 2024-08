So überwindet Snoop Dogg bei der Dressur-Olympiade die Angst vor Pferden

Snoop Dogg besuchte den Wettbewerb in Paris stilecht im Reitkostüm. An seiner Seite: Martha Stewart.

Am Samstag (3. August 2024) hat Snoop Dogg bei den Olympischen Spielen in Paris für Aufsehen gesorgt, als er zusammen mit Martha Stewart die Dressurwettbewerbe besuchte, obwohl er bekannte, Angst vor Pferden zu haben. Der 52-jährige Rapper ist bei den Spielen als Sonderkorrespondent für „NBC“ im Einsatz, ähnlich wie bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Damals erlangte er Berühmtheit durch seine humorvolle Kommentierung eines Dressurritts.

Snoop Dogg gibt Pferden seine Unterstützung – aber nur aus sicherer Distanz

Trotz seiner Angst traute sich Snoop Dog, einige der Pferde zu füttern. Begleitet von Stewart führte er aus: „Ich interessiere mich für die Pferde, die tanzen, und ich möchte ihnen ein paar Karotten und Äpfel geben und sicherstellen, dass sie gefüttert werden, bevor sie ihr Ding machen.“ Auf die Frage von US-Moderatorin Stewart, ob er jemals auf einem Ross saß, antwortete er: „Nein, ich habe Angst.“

Stewart, die den Dressurplan organisierte, erklärte: „Snoop hat mich angerufen und gesagt, dass er weiß, dass ich mich mit Pferden auskenne und dass er ein bisschen Angst vor Pferden hat.“ Der Musiker selbst fügte hinzu: „Ich habe immer noch Angst vor Pferden.“

Während seines Besuchs erinnerte sich der Snoop Dogg an die viralen Aufnahmen eines „horse crip walking“ bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und scherzte: „Dieses Pferd ist von der Kette. Ich muss diesen Motherfucker in ein Video bringen!“ Nach dem Dressurwettbewerb begab sich der US-Amerikaner in den Parc des Princes, wo er zusah, wie das US-amerikanische Frauenteam im olympischen Fußballturnier Japan mit 1:0 besiegte.

Snoop Dogg und Martha Stewart erleben Deutschlands Gold-Triumph

Während des eigentlichen Dressurwettbewerbs sahen Snoop und Stewart zu, wie Isabell Werth zur höchstdekorierten deutschen Olympionikin wurde. Mit acht Gold- und fünf Silbermedaillen führt sie das deutsche Team zum Sieg über Dänemark und Großbritannien. Dieser Erfolg bedeutete Deutschlands viertes Gold in Paris und machte Werth zur erfolgreichsten deutschen Olympionikin. Neben dem Mannschafts-Gold holt Jessica von Bredow-Werndl in der Dressur ebenfalls die Goldmedaille im Einzelbewerb für Deutschland.

Im Dressurreiten konnte Snoop die US-Athlet:innen mit seiner Anwesenheit jedoch nicht unterstützen. Die Medaillenträume des US-amerikanischen Dressur-Teams bei den Olympischen Spielen endeten abrupt, als eines ihrer Pferde eine leichte Verletzung erlitt. Bereits am ersten Tag des Dressurwettbewerbs wurde das amerikanische Team aus dem Mannschaftswettbewerb ausgeschlossen.

Marcus Orlab, der sein olympisches Debüt gab, betrat als erster US-Reiter die Arena. Während des Zickzack-Galopps stoppten die Richter ihn abrupt, da sie Blut am Hinterbein seines Pferdes bemerkten. Orlab erklärte, dass Jane beim Betreten der Arena das Publikum zum ersten Mal sah und daraufhin leicht aufbäumte. Er vermutet, dass sie sich dabei selbst verletzte.

Eine erfolgreiche Partnerschaft mit „NBC“

Seit Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat Snoop Dogg, der er als Calvin Cordozar Broadus Jr. geboren wurde, mit seinen Auftritten für Aufsehen gesorgt. Ob als Fackelträger, Zuschauer beim Schwimmen, Unterstützer von Simone Biles beim Turnen oder auch als Kommentator beim Badminton-Spiel zwischen den USA und China – überall zog er die Aufmerksamkeit auf sich. Der 52-Jährige fungiert als Sonderkorrespondent für „NBC“ und soll den Hype für die Spiele in den USA verstärken.

Die Präsenz des Rappers wurde in Paris allgemein gefeiert – und Molly Solomon, leitende Olympia-Produzentin bei „NBC“, äußerte sich begeistert: „Wir sind von seiner Popularität angenehm überrascht, aber man sollte Snoop Dogg niemals unterschätzen. Er ist diese wunderbare Mischung aus Angeberei und Positivität.“

Seine lockere und humorvolle Art, Sportereignisse zu kommentieren, hat besonders in den sozialen Medien Anklang gefunden. „NBC“ versucht damit, die sinkenden Einschaltquoten in den USA zu steigern und die jüngere Generation anzusprechen. Trotz seines anhaltenden Marihuanakonsums wird er mittlerweile als amerikanisches Kulturgut gefeiert. „Die Leute wollen, dass ich ich selbst bin“, sagte er in einem Interview. Die „New York Times“ bezeichnete ihn als „die neue Stimme des Volkes.“