Snoop Dogg: So sieht’s aus, wenn sich der Rapper im Olympia-Sprint statt im Kiffen testet

Alles für Olympia: Der 52-Jährige hat sich im 200-Meter-Sprinten probiert.

Snoop Dogg ist nicht gerade für seine Sportlichkeit, sondern viel mehr fürs Dauerkiffen und seine smoothen, dennoch stets leicht verpeilten Songs bekannt. Am Sonntag, den 23. Juni, versuchte sich der US-Musiker dennoch bei den Leichtathletik-Testläufen der US-Olympiamannschaft in Eugene, im US-Bundesstaat Oregon, im 200-Meter-Sprint gegen Olympia-Sieger Ato Boldon und Sprint-Experte Wallace Spearmon.

Er erreichte nach 34,44 Sekunden das Ziel und feierte sich dann selbst. Zum Vergleich: Usain Bolt lief mit 19,30 Sekunden im Jahr 2008 den Olympia-Rekord.

„Gar nicht so schlecht“

Der Rapper wurde am Wochenende nach Oregon eingeladen, weil er bei den Olympischen Sommerspiele 2024 als Sonderkorrespondent für den Sender „NBC“ im Einsatz sein wird. Um selbst eine Prise olympische Luft zu schnuppern, wagte Snoop Dogg sich deshalb erstmalig in der Disziplin 200-Meter-Sprint. Der 52-Jährige kämpfte sich nach 34,44 Sekunden ins Ziel. Die Zeiten von Boldon und Spearman, die mit deutlichem Abstand vor Dogg im Ziel ankamen, wurden nicht aufgezeichnet.

Der Rapper schien mit seinem Ergebnis zufrieden. „33,44 Sekunden für einen 52-Jährigen? Gar nicht so schlecht“, lobte er sich.

Seht hier Snoop Dogg beim Lauf:

Snoop Dogg had to check out his speed at Hayward Field during #TrackFieldTrials24! 🔥 pic.twitter.com/WhvaNIaxKo

Boldon zog den Sänger mit einem Post auf seinem Instagram-Kanal auf. Ein Bild zeigt, wie Snoop Dogg dem Weltmeister im 200-Meter-Sprint von 1997 hinterherjagt. „Snoop Dogg bestand trotz meiner Bitten darauf, 200m und nicht 100m zu laufen, weil er 52 ist“, schrieb er dazu.

Außerdem bat er seine Follower:innen um Caption-Vorschläge zu seinem Post. Das ließen sich die Fans nicht zweimal sagen und gaben ihre kreativen Überschriften zum Besten. „Speed vs. Weed“, schrieb eine Person und machte damit eine Anspielung auf Doggs Cannabis-Konsum. „Ato mit dem Willen; Snoop am Chillen … Hier hat sich nichts geändert“, fasste ein:e andere:r Follower:in die Szene zusammen.

Chiller-Stimmung bei Olympia?

Von 26. Juli bis zum 11. August finden in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024 statt. Snoop Dogg wird das Sportspektakel vom ersten Tag an, gemeinsam mit Mike Tirico, via „NBC“ kommentieren.

„Er wird die Wahrzeichen der Stadt erkunden, olympischen Wettkämpfen und Veranstaltungen beiwohnen und die Athleten, ihre Freunde und Familien besuchen“, so „NBC“ in einer Pressemitteilung über ihren berühmten Kommentator.