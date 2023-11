David Bowies handgeschriebene Songtexte werden versteigert

Die handgeschriebenen Lyrics zu „Rock 'n' Roll Suicide“ und „Suffragette City“ gibt es zu erwerben.

Zwei handgeschriebene Songtexte von David Bowie werden am 28. November 2023 versteigert. Die Zeilen aus dem Jahr 1972 gehören zum Album THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS. Das Auktionshaus Omega Auctions, welches die Versteigerung durchführt, schätzt den Wert der musikhistorischen Schriften auf rund 58.000 bis 115.000 Euro.

Es stehen die handgeschriebenen Lyrics zu „Rock ’n‘ Roll Suicide“ und „Suffragette City“ zum Verkauf. Beide befinden sich auf unregelmäßig ausgeschnittenem Papier. Auf ihrer offiziellen Website schreibt das Auktionshaus dazu: „Diese Texte wurden vom aktuellen Eigentümer in den frühen 1980er-Jahren erworben und 2013 an das V&A (Victoria and Albert Museum) verliehen“. Eine weitere Textseite von Bowies Hit „Starman“ wurde von Omega bereits für umgerechnet 190.476 Euro versteigert.

Weitere Versteigerungen stehen an

Neben David Bowies Songtexten werden auch andere Gegenstände aus der Musikgeschichte versteigert. Darunter ist ein Notizbuch, das Noel Gallagher gehörte. Dieses Büchlein beinhaltet Texte zu mehreren Oasis-Songs, wie „She’s Electric“ und „Champagne Supernova“. Das Angebot der Auktion ist breit gefächert: Es werden auch Gitarren, Verstärker und Partituren verschiedener Musiker:innen versteigert. Unter dem Hammer kamen zum Beispiel schon Paul McCartneys Englischbuch und Elvis Presleys persönliche Bibel mit Notizen.

Die Auktion findet online sowie per Telefon statt. Auf der Website des Auktionshaus gibt es weitere Informationen zur Versteigerung.