Sombr live im Berliner Velodrom: Tickets, Support, Anfahrt & Setlist

Sombr spielt am 4. März im Velodrom in der Hauptstadt. Alle Infos zur Show gibt es hier.

Sombr ist aktuell auch hierzulande auf Tour. Bekannt geworden durch seine Top-Hits wie „back to friends“ oder auch „12 to 12“, die auf TikTok viral gingen, ist er jetzt auf seiner „The Late Nights and Young Romance Tour“ in Europa unterwegs. Am Mittwoch, den 4. März 2026, macht er in Berlin Halt und wird dort einen Gig spielen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos zur Live-Show des Indie-Pop Newcomers – zum Beispiel auch, wo es noch Resttickets zu holen gibt.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert ist bereits ausverkauft. Auf Ticketmaster bekommt man aber noch Sitzplatztickets im Resale ab etwa 165 Euro und Stehplätze ab 172 Euro. Auf fanSALE sind zu Zeit keine Tickets verfügbar.

Venue-Adresse: Wo findet das Konzert statt?

Wichtig: Das Event findet im Velodrom Berlin statt. Die Adresse lautet Paul-Heyse-Straße 26 am S-Banhof Landsberger Allee, 10407 Berlin.

Das Konzert war ursprünglich in der Columbiahalle angekündigt, wurde jedoch ins Velodrom verlegt.

Zeiten: Wann geht es los?

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr. Um 20:00 Uhr ist offizieller Konzertstart mit dem Support-Act. Ab circa 21 Uhr könnt ihr Sombr auf der Bühne erwarten. Er wird rund anderthalb Stunden für seine Fans performen.

Support: Wer ist mit dabei?

Als Supportact ist Charlotte Lawrence am Start. Die Sängerin wird die Arena mit ihrem Indie-Rock- und Pop-Klängen einheizen.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Das Velodrom und UFO liegen im Stadtbezirk Prenzlauer Berg und verfügen über einen direkten Zugang zum anliegenden S-Bahnhof Landsberger Allee. Dort fahren die S-Bahnlinien S41/S42/S8/S85 sowie die Straßenbahnlinien M5, M6 und M8. Außerdem hält die M10 an der Paul-Heyse-Straße.

Anreise mit dem Auto & Parken

Das Velodrom verfügt über keine eigenen Besucher:innenparkplätze, und im direkten Umfeld der Halle sind nur begrenzt Parkplätze zu finden. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Verfügbarkeit öffentlicher Parkplätze stark eingeschränkt. Die Veranstaltungslocation empfiehlt dringend eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Infos zur Barrierefreiheit

Die Halle ist von der Fritz-Riedel-Straße/Cotheniusstraße barrierefrei zugänglich. Zwei Aufzüge ermöglichen den Zugang zur Haupteingangsebene.

Setlist: Welche Songs gibt es auf die Ohren?

Welche Tracks Sombr genau in Berlin spielen wird, ist noch nicht richtig sicher. Hier eine Setlist, die er bereits auf seiner „The Late Nights and Young Romance Tour“ gespielt hat, sodass ein bisschen die Stimme geölt werden kann:

i wish i knew how to quit you

we never dated

savior

perfume

do i ever cross your mind

come closer

in your arms

undressed

caroline

dime

would’ve been you

Homewrecker

canal street

crushing

under the mat

back to friends

12 to 12

Was gibt es noch zu beachten?

Da die Show ausverkauft ist, wird einiges los sein. Plant etwas Zeit ein und kommt ein wenig früher zur Location. Außerdem achtet darauf, wie groß eure Taschen sein dürfen – das variiert von Arena zu Arena.

Plus: Am 5. März 2026 spielt Sombr außerdem einen Gig in Köln im Palladium, wo er bereits im Sommer 2025 sein Konzertdebüt in Deutschland gab.