Sombr veröffentlicht Debütalbum I BARELY KNOW HER: Alle Facts im Überblick

von 
Sombr

Sombr veröffentlicht sein Debütalbum I BARELY KNOW HER am 22. August 2025

Foto: Bryce Glenn. All rights reserved.
Am Freitag (22. August) bringt der Newcomer seine erste LP heraus.

Über Nacht zum Weltstar? Vielleicht noch nicht ganz. Doch eines ist klar: Der Sänger Sombr ist auf dem Weg nach oben. Mit der Single „Caroline“ ging der in New York City geborene Shane Boose, so sein bürgerlicher Name, von einem Tag auf den anderen viral. Der Song machte ihn in Windeseile zu einem weltweiten Internetphänomen. Jetzt erscheint am 22. August sein Debütalbum I BARELY KNOW HER. Hier alle Infos dazu.

Sombr: Von TikTok direkt in die Charts

Sombr wuchs in der Lower East Side New Yorks auf und lernte an der LaGuardia High School bereits klassischen Gesang. Schon damals war sich der 20-Jährige sicher, eine musikalische Karriere anstreben zu wollen. Während der Corona-Pandemie brachte er sich das Produzieren selbst bei und bastelte an seinen ersten Songs. Nach seinem Durchbruch mit der Single „Caroline“ im Jahr 2022 sollten noch viele weitere Hits folgen.

Mit „Back to Friends“ und „Undressed“ schaffte er es, nicht zuletzt auch durch den Erfolg auf TikTok, bis in die „Billboard Hot 100“ und die „US Top 40“. Auf Spotify hat Boose mittlerweile über 57 Millionen monatliche Hörer:innen, und zahlreiche Termine seiner anstehenden Tour waren bereits im Vorverkauf ausverkauft.

Bekannte Hits und neue Tracks von Sombr

Auf I BARELY KNOW HER finden neben gefeierten Songs wie „We Never Dated“ auch neue Tracks Platz. Dabei hat Sombr nicht nur stimmlich alles auf seinem Debütalbum gegeben, er hat außerdem auch sämtliche Songs selbst geschrieben. In Zusammenarbeit mit Produzent Tony Berg, der bereits für Phoebe Bridgers und Boygenius gearbeitet hat, entstand eine LP, die echte Gefühle transportieren soll. Sombr selbst sagte gegenüber „Billboard“, dass er seine Musik nicht gemacht habe, um Hits zu landen, sondern weil er etwas gefühlt habe.

Nominierungen folgen auf Platz 1 der Charts

Schneller als jeder andere Artist der letzten zehn Jahre schaffte es Sombr auf Platz 1 der US-„Alternative Radio“-Charts. Es folgten zwei Nominierungen für die MTV Video Music Awards 2025 in den Kategorien „Best New Artist“ und „Best Alternative“. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt auch seiner ehrlichen Art, Musik zu machen, geschuldet. Im Gespräch mit „Variety“ erklärt er: „Meine Musik findet Anklang, weil sie aus meinem Herzen kommt. Ich möchte einfach nur weiter Songs schreiben, auf Tour gehen und [meinen Fans] für den Rest meines Lebens dienen. Das gibt mir Sinn.“

Das ist die Tracklist von I BARELY KNOW HER

  1. crushing
  2. 12 to 12
  3. i wish i knew how to quit you
  4. back to friends
  5. canal street
  6. dime
  7. undressed
  8. come closer
  9. we never dated
  10. under the mat

Das Debütalbum I BARELY KNOW HER von Sombr erscheint am Freitag, den 22. August 2025.

