„Tomb Raider“: Sophie Turner könnte Lara Croft spielen

Die Schauspielerin soll sich in Verhandlungen für die Rolle in der Videospiel-Adaption befinden.

Sophie Turner soll in der neuen „Tomb Raider“-Serie in die Rolle der Lara Croft schlüpfen und tritt damit in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander. Für dieses Projekt ist Phoebe Waller-Bridge als Drehbuchautorin und ausführende Produzentin vorgesehen. Sie wirkte bereits an Werken wie „James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben“ als Autorin mit und wurde auch als Schauspielerin durch die Serie „Fleabag“ bekannt.

Sophie Turner als Action-Heldin

Laut Berichten von „Deadline“, die sich auf eine anonyme Quelle berufen, soll sich Sophie Turner bereits in Verhandlungen um die Rolle der abenteuerlustigen Archäologin Lara Croft befinden. Dabei habe die gebürtige Britin sich bereits gewissen Tests unterzogen, um zu prüfen, ob sie für die Rolle geeignet ist. Die 28-Jährige übernahm in der Vergangenheit bereits anspruchsvolle Rollen, wie Sansa Stark in „Game of Thrones“ oder Jean Grey in „X-Men: Apocalypse“ aus dem Jahr 2016. Demnach müsste sie auch den Charakter der Lara Croft meistern können.

Eine offizielle Bestätigung, dass Turner sich in Verhandlungen befinde, gab es bislang jedoch nicht. Phoebe Waller-Bridge äußerte sich hingegen bereits zur neuen „Tomb Raider“-Reihe und drückte ihre Freude über ihre Position bei dem Projekt aus: „Wenn ich meinem Teenager-Ich sagen könnte, dass das passiert, würde sie wahrscheinlich vor Freude in die Luft springen“, sagte Waller-Bridge zuvor in einer Erklärung. „Lara Croft bedeutet mir sehr viel, wie vielen anderen auch, und ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer zu erleben. Mit Haut und Haaren.“ Die „Tomb Raider“-Serie wird auf der Streamingplattform Prime Video veröffentlicht.

Was genau steckt hinter „Tomb Raider“?

Bei „Tomb Raider“ handelt es sich um ein Action-Videospiel, das zu den meistverkauften Spielserien weltweit zählt. Zwischen 2001 und 2018 wurde die Geschichte der Lara Croft bereits drei Mal verfilmt. Die bekannteste Besetzung der Rolle repräsentierte Angelina Jolie, die 2001 in „Lara Croft: Tomb Raider“ und 2003 in „Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens“ in die Hauptrolle schlüpfte. In beiden Filmen begibt sich Croft auf die Suche nach magischen Artefakten und muss sich dabei mehreren Hindernissen stellen.

Hier der Trailer zu „Lara Croft: Tomb Raider“:

Hier der Trailer zu „Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens“:

Bei der letzten „Tomb Raider“-Verfilmung im Jahr 2018 spielte Alicia Vikander die Rolle der Lara Croft.