Sophie Turner: Trainiert sie schon für Lara Croft?

Seit 2024 heißt es, Sophie Turner könnte Lara Croft in der neuen „Tomb Raider“-Serie von Amazon spielen. Auf Instagram zeigte sie immerhin, dass sie genug Sixpack und Bizeps für waghalsige Abenteuer hat.

Manche Rollen fordern hartes Training

Dass Schauspieler:innen für Filmrollen manchmal ihren Lifestyle anpassen, um bestimmten Körpermerkmalen der Charaktere zu entsprechen, ist nichts Neues. So musste Natalie Portman für ihre Arbeit in „Black Swan“ eine strikte Diät und hartes Tanztraining hinter sich bringen und auch Chris Hemsworth verbrachte für Filme wie „Thor: Love and Thunder“ wohl zahlreiche Extra-Stunden im Gym.

Nun zeigt auch Sophie Turner, dass sie für die Rolle der Action-Heldin Lara Croft den passend durchtrainierten Körper hat. Auf Instagram teilte sie einen Post von der Junggesellenparty ihrer Freundin und Sängerin Taura Lamb. Auf einigen Bildern sind ihre Muskeln deutlich zu erkennen. Wie „Bild“ berichtet, präsentierte sie auf einem mittlerweile gelöschten Foto ihren trainierten Bizeps.

Sophie Turner hat als Action-Heldin schon Erfahrung

Turner übernahm in der Vergangenheit schon mehrere anspruchsvolle Rollen, darunter Sansa Stark in „Game of Thrones“ oder auch Jean Grey in „X-Men: Apokalypse“. Die Gerüchte um die Besetzung von Lara Croft sind noch nicht bestätigt. Im November 2024 berichteten aber unter anderem „Variety“ und „Deadline“ über die mögliche Teilnahme.

Probleme bei der neuen „Tomb Raider“-Serie?

Bei „Tomb Raider“ handelt es sich um ein Action-Videospiel, das zu den meistverkauften Spielserien weltweit zählt. Zwischen 2001 und 2018 wurde die Geschichte der Lara Croft bereits dreimal verfilmt. Die bekannteste Besetzung des Parts repräsentierte Angelina Jolie, die 2001 in „Lara Croft: Tomb Raider“ und 2003 in „Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens“ in die Hauptrolle schlüpfte. In beiden Filmen begibt sich Croft auf die Suche nach magischen Artefakten und muss sich dabei mehreren Hindernissen stellen.

Seit April wird immer wieder berichtet, dass Amazon mit der neuen „Tomb Raider“-Serie angeblich einige Probleme hinter den Kulissen haben soll. Es gab sogar Gerüchte, dass das Projekt zwischenzeitlich auf Eis gelegt wurde. Die aktuellen Instagram-Bilder von Sophie Turner könnten für einige Fans aber ein Hoffnungsschimmer sein.