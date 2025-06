splash! 2025: Tickets, Anfahrt, Timetable, Livestream, Wetter

Das splash! Festival zählt zu den größten HipHop-Festivals Europas und findet vom 3. bis 5. Juli 2025 erneut in Ferropolis bei Gräfenhainichen statt. Bei der 2025er Edition sind unter anderem K.I.Z, Doechii, Young Thug, Badmómzjay und viele weitere Künstler:innen aus dem deutschsprachigen und internationalen Rap-Kosmos dabei. Alle wichtigen Infos zum Open Air hier im Überblick.

Tickets

Obwohl auf den Socials steht, dass das Festival bereits ausverkauft ist, scheinen auf der Website noch Karten verfügbar zu sein. Das Standard-Ticket kostet aktuell rund 210 Euro. Den Ticket-Shop findet ihr auf der Website des Festivals – hier könnt ihr euch auch Zelt-, Park- und Glamping-Optionen dazubuchen.

Anfahrt

Der Camping-Platz öffnet am Mittwoch (02. Juli) um 12 Uhr. Ihr habt also genug Zeit, entspannt anzureisen und aufzubauen. Auf der Website des Festivals wird darum gebeten, unter keinen Umständen früher anzureisen, da dies zu Staus führen könnte.

Mit dem Auto

Wenn ihr mit dem Auto anreisen wollt, gebt ihr am besten die offizielle Adresse des Festivals in euer Navigationssystem ein. Diese lautet: Ferropolisstraße 1, 06773 Gräfenhainichen.

Auf der A9 müsst ihr die Abfahrt Dessau Ost nehmen, dann die B185 in Richtung Oranienbaum entlang fahren. In Oranienbaum biegt ihr rechts dann auf die B107 Richtung Gräfenhainichen ab. Das Open Air findet ihr dann zwischen Jüdenberg und Gräfenhainichen.

Mit dem ÖPNV

In Gräfenhainichen gibt es einen Bahnhof, der aus allen Richtungen gut erreichbar ist. Von dort aus gibt es einen Shuttle-Bus, der euch direkt auf das Festival-Gelände bringt. Für genaue Fahrtzeiten der Busse checkt ihr am besten die Website und belest euch da weiter.

Line-up und Zeitplan

Als Headliner zum 26-jährigen Bestehen lädt das splash! Festival dieses Jahr Doechii, Young Thug und K.I.Z ein. Weitere Highlights des Line-ups sind badmómzjay, Ken Carson, UFO361, $OHO BANI, Makko, Ski Aggu, Yeat, BHZ, Ferg und Schoolboy Q.

Das gesamte Line-up könnt ihr hier mitsamt Timetable. nachlesen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Livestream an allen drei Event-Tagen

Man kann das komplette Programm kostenlos im Livestream sehen. Die Telekom zeigt das Festival auf magentamusik.de und über MagentaTV. Neben Konzerten werden auch Interviews und Eindrücke vom Festivalgelände dort gezeigt. Der Stream ist an allen drei Festivaltagen verfügbar. Weitere Informationen dazu gibt es auf magentamusik.de sowie auf der offiziellen Webseite des splash! Festivals nachzulesen.

Wetter

Für die Zeit des Open Air ist warmes Wetter angekündigt. Am Donnerstag sind bis zu 25 Grad möglich. Es wird aber bedeckt sein und es besteht eine Chance auf Regen. Am Freitag gibt es bei maximalen Temperaturen von 24 Grad vor allem viel Sonnenschein. Auch am Samstag wird es mit 26 Grad und knallender Sonne noch heißer. Aber am Sonntag wird die 25-Grad-Marke laut Wetterbericht nicht überschritten und es kann zu einem bedeckten Himmel und Regenschauern kommen.