Das Splash! Festival musste für dieses Jahr abgesagt werden. Corona machte der gesamten Sommerplanung einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich sollten Artists wie Yung Hurn, Sido, Loredana, Kummer, Haiyti, Ebow und A$AP Ferg ihre Shows vor dem Ferropolis-Publikum präsentieren, doch aufgrund der weltweit grassierenden Pandemie sowie den neuen Gesund- und Sicherheitsbestimmungen fällt das gemeinsame Feiern von Livemusik unter freiem Himmel erst mal flach.

Aber statt den Kopf hängen zu lassen, haben sich die Veranstalter des Open Airs direkt an das Vorbereiten vom Splash! 2021 gemacht. Der Termin für das riesige Event in Gräfenhainichen steht und kann so direkt in Eure Kalender wandern: Vom 8. bis 10. Juli 2021 findet in Ferropolis wieder das „Klassentreffen der europäischen HipHop-, Rap- und Urban-Szene“ statt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Erste Acts sind nun auch bestätigt. So werden RIN, BHZ, Lugatti & 9ine sowie Ansu beim Splash! auftreten. Schon ab dem 1. Juli 2020 können Karten für das nächste Jahr gekauft werden. Schaut dafür einfach auf der Website des Festivals vorbei: www.splash-festival.de. Dort könnt Ihr auch Eure bereits für dieses Jahr geshoppten Tickets für 2021 übertragen lassen.

Splash! Festival – Der Termin für 2021:

8. bis 10. Juli 2021

Alle bisher bestätigten Acts im Überblick:

RIN

BHZ

Lugatti & 9ine

Ansu

Adresse:

Ferropolisstraße 1

06773 Gräfenhainichen

Preise und Tickets:

Der Vorverkauf der Tickets für das Splash! Festival 2021 beginnt am 1. Juli 2020. Die Karten haben zuletzt um die 160 Euro gekostet, Premiumtickets rund 250 Euro, jeweils plus 10 Euro Müllpfand. Die Tickets gibt es hier.