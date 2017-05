„Split“ und „Unbreakable“: Die Fortsetzung „Glass“ hat einen Starttermin

Im Januar überraschte M. Night Shyamalan viele Kinozuschauer mit einem besonderen Twist: Sein Thriller „Split“ mit James McAvoy stellte sich als indirekte Fortsetzung zu Shyamalans Film „Unbreakable“ aus dem Jahr 2000 heraus.

„Split" hat den finalen Twist, mit dem Regisseur M. Night Shyamalan seine Karriere rettet Damals spielte Bruce Willis einen Security-Mann, der niemals im Leben krank wurde und mehrere Katastrophen überlebt hatte. Samuel L. Jackson spielte seinen Gegenspieler Mr. Glass, der Willis die Fähigkeiten eines Superhelden einreden wollte. „Unbreakable" war ein Überraschungs-Hit, weit vor dem Comic-Hype, der heute die Kinos dominiert. Und sehr viel düsterer, so wie nun eben auch „Split". Darin spielt McAvoy einen Killer, der verschiedene Persönlichkeiten in seinem Kopf beheimatet. Am Ende formt er eine neue Persönlichkeit. Eine Bestie, die durch Philadelphia läuft und zur Gefahr wird.

In „Split“ wird „Unbreakable“ mit keinem Wort erwähnt. Erst ganz am Ende sieht man einen müden Bruce Willis, der den Killer McAvoy in den Nachrichten sieht. Zu diesem Zeitpunkt bekommt „Split“ eine neue Bedeutung: Die Zuschauer haben nicht nur einen spannenden Thriller gesehen, sondern die Origin-Geschichte eines Superschurken.

Universal Pictures will release #Glass on January 18, 2019 all over the world. How’s that for not keeping a secret! — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 26. April 2017

Die beiden Charaktere, den unzerstörbaren Helden und das Biest, werden die Zuschauer nun erneut sehen. Und zwar im Januar 2019, dann wird Regisseur Shyamalan die beiden Filme vereinen und den Wunsch vieler Fans erfüllen, Bruce Willis’ Figur aus „Unbreakable“ noch einmal auf die Leinwand zu holen. Den Termin für den Kinostart bestätigte der Regisseur am Mittwoch. Dazu nannte er mit „Glass“ auch den Titel des Films.