Partner
News
Jimmy Kimmel ist zurück auf Sendung – zumindest bei ABC
Musik
„Daft Punk Experience“: So zollt Fortnite dem Duo ihr Tribut
U2 solidarisieren sich mit Jimmy Kimmel & drängen auf Meinungsfreiheit
Olivia Rodrigo kritisiert Jimmy Kimmels Suspendierung – „eklatante Zensur“
Unfaire Ticketpraktiken? US-Kartellbehörde verklagt Ticketmaster
Sprechchöre gegen und Mittelfinger für J.K. Rowling – wegen JADE
Popstar JADE hatte auf einem Londoner Festival eine klare Botschaft für die „Harry Potter“-Autorin.