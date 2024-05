Staind: Ex-Drummer Jon Wysocki im Alter von 53 Jahren verstorben

Der ehemalige Schlagzeuger verstarb am 18. Mai im Kreis seiner Familie.

Am Samstagabend (18. Mai) ist Jon Wysocki im Alter von 53 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Band Lydias Castle noch an Wysockis Todestag auf Instagram. „Jon Wysocki verstarb im Kreise seiner Familie und Freunde, die ihn sehr liebten“, heißt es im Statement.

Jon Wysocki hatte Leberprobleme

Eine genaue Todesursache wurde in dem kurzen Statement der Gruppe nicht genannt. Allerdings soll der ehemalige Staind-Schlagzeuger Probleme mit seiner Leber gehabt haben. So berichtete Shawna Hornbeck, eine enge Freundin des verstorbenen Musikers, am Samstag noch vor seinem Tod auf Facebook, dass Wysocki Leberbeschwerden habe. Er sei deswegen auf einer Intensivstation gewesen. „Obwohl er sehr leidet, gibt es Anzeichen dafür, dass er sich langsam erholt“, hieß es noch in dem Post wenige Stunden vor seinem Tod.

Staind trauern um Wysocki

Durch Staind wurde Jon Wysocki als Schlagzeuger bekannt. Er war 1995 Gründungsmitglied der Band, spielte knapp 17 Jahre mit Aaron Lewis, Mike Mushok und Johnny April. 2011 gab die Gruppe kurz vor Veröffentlichung des Albums STAIND bekannt, dass Wysocki nicht mehr länger Teil von Staind sein wird. Gerüchten zufolge soll der Schlagzeuger Streit mit Sänger Aaron Lewis gehabt haben. Wysocki wurde langfristig durch den Schlagzeuger Sal Giancarelli ersetzt. Trotz der Diskrepanzen teilte die Band am Montag (21. Mai) einen Beitrag zum verstorbenen Gründungsmitglied bei Instagram. Statt ein Foto des Drummers wählte die Gruppe ein schlichtes, schwarzes Bild.

Staind erinnern sich an die Gründung im Jahr 1995 und die gemeinsame Zeit danach. „Die 17 Jahre, die folgten, gehören zu den besten Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit. Von den Proben in Ludlow, Massachusetts, bis zu den Tourneen rund um die Welt war Jon ein wesentlicher Bestandteil dessen, was wir als Band waren. Unser Mitgefühl gilt Jons Familie und den Fans auf der ganzen Welt, die ihn geliebt haben.“