Melissa Joan Hart berichtet von ihren Erfahrungen während des Amoklaufs in Nashville

Schauspielerin Melissa Joan Hart („Sabrina – Total Verhext!“) lebt in Nashville in Tennessee. Dort ereignete sich in der „Covenant School“, einer christlichen Grundschule, am vergangenen Montag (27. März) ein Amoklauf. Ein 28-Jähriger hat sich gegen 10:15 Uhr Ortszeit Zugang zu seiner ehemaligen Schule verschafft und dort drei Kinder und drei Betreuer*innen erschossen. Er selbst starb während des anschließenden Polizeieinsatzes.

Der mit den Ermittlungen betraute Polizist John Drake gab bekannt, dass ein Teil des Evakuierungsprotokolls in solchen Fällen vorsah, dass sich alle Anwesenden in ein bewaldetes Areal hinter dem Gebäude zurückziehen. Dieses grenzt offenbar direkt an einen Highway an, wo Hart, wie sie in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal am Mittwoch (29. März) berichtete, helfend eingriff. Sie habe „eine Gruppe Kindergartenkinder“ über die stark befahrene Straße begleitet. „Sie sind aus einem Waldstück geklettert, als sie versucht haben, der Situation in ihrer Schule zu entkommen. Also haben wir all diesen kleinen Kindern und ihren Lehrer*innen geholfen, die Straße zu überqueren.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Melissa Joan Hart (@melissajoanhart)

Ihre eigenen Kinder würden selbst nicht weit entfernt zur Schule gehen, seien aber an diesem Tag glücklicherweise zu Hause geblieben. Hart ist langjährige Unterstützerin strikterer Waffengesetze in den USA. Sie sei in Folge des Amoklaufs an der Grundschule in Sandy Hook im Jahr 2012 erst nach Nashville gezogen. Auch in diesem Fall seien ihre Kinder nur knapp nicht betroffen gewesen. Die Ereignisse diskutierte sie außerdem ausführlich in der aktuellen Episode ihres Podcasts „What Women Binge“.

Nach Informationen des „Gun Violence Archive“ ist es dieses Jahr der 129. Schusswaffenvorfall mit mindestens vier Verletzten in den USA gewesen. Auch US-Präsident Joe Biden hat in der Folge erneut für härtere Regularien zum Waffenbesitz appeliert.