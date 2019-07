Mit Dustins „Never Ending Story“: Hört hier den eigentlichen Soundtrack von „Stranger Things 3“

Foto: Courtesy of Netflix, Netflix. All rights reserved.

Wenn vom „Stranger Things“-Soundtrack gesprochen wird, ist in der Regel der einzigartige Score des Duos S U R V I V E (Kyle Dixon und Michael Stein) gemeint. Seit der ersten Staffel schon schaffen es die US-Musiker, der Mysteryserie mit ihrem düsteren 80s-Retro-Synthiesound einerseits ihren eigenen Stempel aufzudrücken und sie andererseits in den Köpfen der Zuschauer ebenda zu verorten, wo beziehungsweise wann sie spielt – in den mittleren 80er-Jahren eben, als Haarspray, Vokuhilas und bunte Blusen en vogue und Joy Division, Depeche Mode und Mötley Crüe groß wurden.

Auch der Score zu Staffel 3 von „Stranger Things“ stammt wieder von ihnen. Der eigentliche Soundtrack aber, also die Sammlung von Songs anderer Acts, die zur Verwendung in der Serie lizensiert wurden, ist mindestens genau so maßgeblich für Image und Nostalgiefaktor der Serie wie der Score: Waren in Staffel 1 und 2 unter anderem The Police, The Clash, Duran Duran, Toto, Corey Hart, Devo, Bon Jovi, Cindy Lauper und The Scorpions zu hören, begleiten wir die Kids aus Hawkins zur Musik von zum Beispiel The Who, Madonna, Foreigner, REO Speedwagon und Wham!.

Ebenda findet Ihr auch ein besonderes Schmankerl, das für Zuschauer, die die 3. Staffel schon komplett gesehen haben, wahlweise ein Highlight oder ein Ärgernis war. Achtung, Spoiler: Dustin nimmt über Funkgerät wieder Kontakt mit seiner neuen Freundin Suzie auf. Er braucht dringend eine Information von ihr, um Hawkins oder gar die ganze Welt zu retten. Die gibt sie ihm aber erst, nachdem er sich widerwillig bereit erklärt, mit ihr gemeinsam ein Lied zu singen: „Never Ending Story“, den Titelsong aus „Die unendliche Geschichte“ (1984), im Original von Limahl – und alle seine Freunde hören über ihre Walkie Talkies mit. Bitterer Fun Fact am Rande: Nicht wenige „Stranger Things“-Fans geben Suzie wegen ihrer erzwungenen Gesangseinlage die Schuld am Tod zweier Hauptfiguren.

