Vor gut drei Jahren gab es ein bis dahin unwahrscheinliches Battle in der britischen Popmusik: Sam Smith vs. Radiohead. Damals ging es darum, wer das offizielle Bond-Theme zu „Spectre“ liefern würde. Wie das Duell endete, ist bekannt: Sam Smith gewann für „Writing’s On The Wall“ – unverdient, wie wir fanden – sogar einen Oscar. Radiohead und ihr Sänger Thom Yorke hatten das Nachsehen, konnten und wollten den Fans ihren Themevorschlag zu „Spectre“ aber nicht vorenthalten und streamten den Song auf Soundcloud.

Live gespielt hat die Band das emotional-sphärische Stück bisher aber noch nicht. Bis jetzt. Bei Thom Yorkes Soloauftritt in Mailand führte der Sänger den Song als Zugabe erstmals live auf. Zwar ohne den Rest der Band in einer reduzierteren Piano-Version, funktionierte aber trotzdem.

Beim Europa-Tourauftakt in Florenz einige Tage zuvor präsentierte der Radiohead-Sänger ebenfalls ein neues Stück mit dem Titel „The Axe“. Der ist ähnlich transzendent aufgebaut wie das Radiohead-Stück „Spectre“ und unterstützt vielleicht noch ein wenig mehr Thom Yorkes leidend-sehnende Stimme. Wer weiß, wie viele neue, unfertige Songs Yorke noch in petto hat.

Hört hier die beiden neuen Songs von Thom Yorke im Stream:

https://youtu.be/vhVVuapTi-o Video can’t be loaded: Thom Yorke – The Axe (live debut) / Atoms for Peace – Firenze 2018 (https://youtu.be/vhVVuapTi-o)

https://youtu.be/_wSab1cW4l0 Video can’t be loaded: Spectre (Radiohead) – Thom Yorke live @ Fabrique 29 may 2018 Milan (https://youtu.be/_wSab1cW4l0)

Am Freitag, den 1. Juni, führt seine Europa-Tour Thom Yorke nach Berlin ins Tempodrom. Tickets dafür gibt es schon lange keine mehr. Wer eins hat, kann sich auf eine Show mit spektakulären Visualisierungen freuen, die vom niederländischen Künstler Tarik Barri stammen.