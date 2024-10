Sugababes live 2025: Zwei Konzerte in Deutschland angekündigt

Im April wird das Trio sowohl in Köln als auch in Berlin auftreten. Hier alle Infos zu den Gigs.

Keisha Buchanan, Mutya Buena und Siobhán Donaghy gibt es 2025 auch in deutschen Gefilden live zu erleben. Die Sugababes haben Europa-Shows verkündet – zwei Gigs wird die Girlgroup auch hierzulande spielen. Am 26. April treten sie im Kölner Palladium auf und einen Abend später, am 27. April 2025, dann in der Uber Eats Music Hall in Berlin.

Sugababes 2025 live: Deutschlandkonzerte im Überblick:

26. April – Köln, Palladium

27. April – Berlin, Uber Eats Music Hall

Tickets

Karten gibt es ab Mittwoch, den 23. Oktober, um 11 Uhr im Pre-Sale bei Eventim und im allgemeinen Vorverkauf ab Freitag, den 25. Oktober.

Die Sugababes können die Tour eigenen Angaben zufolge kaum erwarten.

Größte Tour für die Sugababes ever – in Originalbesetzung

Es ist schon eine kleine Überraschung, dass das UK-Trio, dass mit „Overload“ weltbekannt wurde, inzwischen wieder in Originalbesetzung durch die Welt tourt. Bevor sich die Gruppe, die sich 1998 zusammenfand, im Jahr 2011 auflöste, gab es einige Umbesetzungen, Streits und Unklarheiten. Zum Zeitpunkt der Trennung war keine der Originalmitglieder mehr Part der Sugababes. Aber 2019 fanden Buchanan, Buena und Donaghy wieder zueinander. Zwei Jahre nach der Reunion brachten die Drei ihr Debütwerk ONE TOUCH (2000) erneut heraus. 2023 folgte mit THE LOST TAPES eine neue Platte.