Suki Waterhouse und Robert Pattinson erwarten ein Kind

Die Sängerin überraschte das Publikum auf einem Festival am Wochenende mit den Neuigkeiten.

Auf dem Coronoa Capital Festival in Mexiko betrat Suki Waterhouse am Wochenende vom 18. November in einem schimmernden Kleid die Bühne und verkündete ihrem Publikum: „Ich bin heute besonders glitzernd, weil ich dachte, es könnte von etwas anderem, das vor sich geht, ablenken.“ Die 31-Jährige klappte im Anschluss ihren Mantel auf und brachte ihren Babybauch zum Vorschein. „Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert hat“, fügte sie lachend hinzu.

Auf X teilten Fans Aufnahmen dieses Moments und ihre Glückwünsche mit:

„Ich bin immer unglaublich aufgeregt, wenn ich seinen Namen sehe“

Waterhouse und Robert Pattinson sind seit über fünf Jahren ein Paar. Ihre Beziehung halten die beiden weitestgehend privat. Das erste Mal gemeinsam gesehen wurde das britische Paar im Jahr 2018. In einem Interview mit „CNN“ erzählte Model und Sängerin Suki Waterhouse kürzlich, wie „schockiert“ sie darüber sei, dass sie „seit fast fünf Jahren mit jemandem so glücklich“ wäre. „Ich bin immer unglaublich aufgeregt, wenn ich seinen Namen [auf dem Telefon] oder sogar eine SMS sehe, und ich glaube, er empfindet dasselbe für mich.“