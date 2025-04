Kanye West: Wegen Taylor Swift nie live beim Super Bowl?

In einem von Kanye Wests zahlreichen Posts auf X beschuldigte er nun unter anderem Taylor Swift, dass sie einer der Gründe sei, warum er noch nie beim Super Bowl aufgetreten ist.

Mittlerweile wurde der Post wieder gelöscht. Aber wie „TMZ“ berichtet, gäbe es West zufolge drei Gründe, warum er nie in der Halbzeitpause des Football-Turniers performen durfte. „Ich durfte wegen dreier Momente nie beim Super Bowl auftreten. George Bush interessiert sich nicht für Schwarze Menschen. Der Moment der Taylor-Swift-Bewegung. Das Tragen eines MAGA-Hutes“, heißt es. Des Weiteren erklärte er, dass er „seiner Zeit voraus“ sei.

Warum Swifties wohl keine Ye-Fans sind

Taylor Swift und Kanye West gerieten in den vergangenen Jahren immer wieder aneinander. So unterbrach Ye die Musikerin bei den MTV Music Awards 2009 bei ihrer Dankesrede und erklärte, dass seiner Meinung nach der Award eigentlich hätte an Beyoncé gehen sollen. Ein paar Jahre später, 2016, veröffentlichte Ye den Song „Famous“. Im Track rappt er: „I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous.“ („Ich habe das Gefühl, dass ich und Taylor noch Sex haben könnten / Warum? Ich habe diese Schlampe berühmt gemacht.“) Kanye West behauptete damals, Taylor Swift habe ihm ihre Erlaubnis gegeben, sie auf dem Song „Bitch“ zu nennen. Die inzwischen 35-Jährige bestritt dies jedoch und habe wohl sogar im Vorhinein gewarnt, einen Song mit einer misogynen Botschaft zu veröffentlichen.

Frühere Aussage im Live-Fernsehen

Mit dem ersten Grund, den Kanye West nannte, bezieht er sich wahrscheinlich auf eine frühere Aussage von ihm: 2005 sagte er bei einer Fernsehshow für einen Spendenmarathon zur Unterstützung der Opfer des Hurricanes Katrina, dass der damalige Präsident Bush sich nicht um Schwarze Menschen schere. Die Reaktionen auf Wests Worte waren damals unterschiedlich.

Vor allem während Donald Trumps erster Amtszeit als Präsident machten immer wieder Bilder die Runde, auf denen Kanye West eine Kappe mit der Aufschrift „Make America Great Again“ (kurz MAGA) trug. Bei einem Besuch im Oval Office erklärte er diesbezüglich einmal: „Wenn ich diesen Hut aufsetze, fühle ich mich irgendwie wie Superman.“ Einige seiner Fans kritisierten damals die Unterstützung, die er gegenüber Trump zeigte.

Größere Skandale

Im gelöschten Post erläuterte der 47-Jährige ebenfalls, dass die drei Gründe stattfanden, bevor er „voll zum Nazi wurde“.

Kanye West sorgt dieses Jahr fast wöchentlich für neue Kontroversen. Auf X postet er immer wieder polarisierende und häufig antisemitische Aussagen. Die Antisemitismusvorwürfe kamen auch nach Aktionen wie dem Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuz oder aufgrund seiner Songtexte der neuen Alben BULLY und WW3.