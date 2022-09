Swedish House Mafia canceln heimlich sechs Konzerte in Europa

Eigentlich sollten Swedish House Mafia Ende September ihre „Paradise Again“-Europa-Tour spielen, doch nun stellte sich heraus, dass sechs Auftritte ohne öffentliche Ankündigung abgesagt wurden – darunter Shows in Frankfurt, Berlin und Hamburg.

In den sozialen Medien der Gruppe sind nach wie vor die geplanten Tourdaten vorzufinden. Einige Fans, die bereits ein Ticket für eine Show gekauft haben, haben allerdings eine Nachricht vom Veranstalter bekommen, in der ihnen mitgeteilt wird, dass das Konzert ausfallen muss: „In den letzten Wochen hat unser Produktions-Team unermüdlich daran gearbeitet, mehrere Probleme zu lösen. Die Absage war die absolut letzte Option, ist nun aber notwendig. Für alle Tickets wird es eine Rückerstattung geben“, so die Mail.

Swedish House Mafia ignorieren Wetterlage

Erst kürzlich spielten Swedish House Mafia einen Gig in Los Angeles. Die Wetterbedingungen waren nicht optimal – es hat an dem Abend stark geregnet, aber die Band zog ihren Auftritt trotzdem durch. Einerseits gut, andererseits schlecht, denn kurz nach der Show wurde ein Bühnentechnik-Schaden in Höhe von mehreren Millionen Dollar vermeldet. Doch auch davon ließ die Gruppe sich nicht aufhalten: Am nächsten Tag spielten sie wie geplant in Vancouver weiter.

Ist der schlechte Ticketverkauf Grund für die Absagen?

Bevor einige Konzerte in den Listen für den Ticketverkauf auf den Webseiten der Veranstalter spurlos verschwanden, waren noch viele Karten vorhanden. Ob die Shows gecancelt wurden, weil die Tickets sich so schlecht verkauft haben, ist unklar. Swedish House Mafia haben sich bislang noch nicht zu der mysteriösen Aktion geäußert.

Die Tour findet zur Feier des aktuellen Albums PARADISE AGAIN statt, das im April erschienen ist. Außerdem veröffentlichten sie am 2. September die neue Single „Heaven Takes You Home“ in Zusammenarbeit mit der englischen Singer-Songwriterin Connie Constance. Weiter unten findet Ihr eine Liste mit den – bis dato noch – stattfindenden Konzerten in Deutschland.

Hört hier das Album PARADISE AGAIN:

Swedish House Mafia live 2022 – Deutschlandtermine:

25.10.22 in Köln, LANXESS Arena

27.10.22 in München, Olympiahalle München