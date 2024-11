MUSIKEXPRESS präsentiert: Leber auf Tour im Frühjahr 2025

Die fünfköpfige Band Leber geht im Februar auf umfangreiche Tournee. Hier alle Infos zu den Gigs.

Ein Album hat die Punk-Gruppe noch nicht draußen, dafür aber so einige Tracks, die schön schnörkelbefreit nach vorne kicken. Unter einem Konzert der Gruppe Leber kann man sich also eine entsprechend direkte und laut-knallende Show freuen.

Ab Februar kommt die feministische Band aus Linz auf große Deutschlandtour – präsentiert von MUSIKEXPRESS. Angefangen am 14. Februar in Regensburg, darauf folgen Auftritte in Berlin, Erfurt, Bamberg, Mainz, Göttingen, Bremen und abschließend, am 21. Februar, in Köln.

Alle Konzerttermine für 2025 von Leber im Überblick:

14.02.2025 Regensburg, Alte Mälzerei

15.02.2025 Berlin, Schokoladen

16.02.2025 Erfurt, Frau Korte

17.02.2025 Bamberg, Live-Club

18.02.2025 Mainz, Schon Schön

19.02.2025 Göttingen, T-Keller

20.02 2025 Bremen, die Friese

21.02.2025 Köln, Sonic Ballroom

Tickets

Karten und Infos zur Band gibt es zum Beispiel hier zu finden.

Mehr zu Leber

Was es zur Band von Andrea, Lisa, Nadine, Lary und Hannes noch zu sagen gibt? In ihrer Presse-Mitteilung heißt es: „Die Leber ist ein Organ mit vielen Aufgaben. Arbeitet sie nicht mehr richtig, kann dies schwerwiegende Folgen für den gesamten Körper haben. Die Ursache für Lebererkrankungen ist das Fehlen eines moralischen Kompasses, welcher durch Egoismus ersetzt wird. Typische Symptome sind demnach Fremdenhass, tradierte Rollen, Sexismus, Korruption und Manipulationsreden. Eine gesunde Denkweise sowie Punk kann Leberschäden vorbeugen. Unsere Leberwerte sind das Ergebnis einer feministischen Abrechnung mit dem Patriarchat und verzerrten Machtverhältnissen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer mehr über Leber erfahren möchte, sollte am besten zu einem ihrer Gigs im kommenden Frühjahr gehen und sich selbst ein Bild machen.