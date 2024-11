MUSIKEXPRESS präsentiert: Fuzzman & The Singin‘ Rebels live 2025

Sechs Konzerte stehen für Januar 2025 auf dem Plan. Hier alle Infos zu den Shows.

Mitte Januar geht es für Fuzzman & The Singin‘ Rebels auf Tour – und wir präsentieren.

Los geht’s in München am 16. Januar 2025 und fünf weitere Konzerte folgen. Das Finale findet dann am 22. Januar in Nürnberg statt.

Fuzzman & The Singin‘ Rebels – Tour-Dates im Überblick:

16.01.2025 München, Heppel & Ettlich

17.01.2025 Augsburg, Soho Stage

18.01.2025 Karlsruhe, Kohi

19.01.2025 Rees-Haldern, Haldern Pop Bar

21.01.2025 Münster, Pension Schmidt

22.01.2025 Nürnberg, MUZclub

Was auf der Bühne erwartet werden kann: Der österreichische Herwig Zamernik, alias Fuzzman, wird die Gelegenheit nutzen, um auch seine aktuelle Platte WILLKOMMEN IM NICHTS (von 2023) live vorzustellen. Mit dieser zeigt sich laut Pressemitteilung zum Album seine Entwicklung „vom ironischen Indie-Alleinunterhalter hin zum erhabenen, allseits respektierten Grandseigneur“ besonders gut. Der 1973 geborene Musiker, Produzent und Labelbetreiber verhandelt mitsamt Band – den Singin’ Rebels – weiterhin existentialistische Einsichten und kämpft mit ihn umtreibenden Dämonen.

Dabei aber auch wichtig: Fuzzman nimmt sich selbst nie zu ernst. Dazu gesellt sich sein Fuzzsoul-Sound, der als eine gut ausbalancierte Mischung aus Kraft und Emotionalität daherkommt.