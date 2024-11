Benjamin Clementine kommt 2025 für 2 Gigs nach Deutschland – ME präsentiert

Zuletzt war er 2023 auf deutschen Bühnen zu sehen. Nun kehrt Brite mit ghanaischen Wurzeln zurück.

Einen „unberechenbaren Pianisten und Geschichtenerzähler“, der „im Schnittwinkel aus Jazz-Chanson, Barock-Pop und moderner Klassik eine bildstarke Auseinandersetzung mit den Krisen unserer Zeit“ liefert, urteilte ME-Autorin Annett Scheffel einst über den englischen Musiker und Komponisten mit den ghanaischen Wurzeln.

Und weiter: „Clementines Stimme ist wieder eine Wucht: oszillierend zwischen fragilem Falsett und bebendem Tremolo, die Töne biegend, unverwechselbar in der Dynamik – bis auf eine ferne Verwandtschaft zur dunklen Thea­tralik von Nina Simone oder Antony Hegarty.“ Und eben all das muss man live erlebt haben. Im April 2025 gibt es wieder die Möglichkeit dazu.

Benjamin Clementine wird zwei Shows in Deutschland spielen. Am 3. April im Berliner Huxleys und am 5. April in Köln im Carlswerk Victoria. Beide Gigs werden präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Benjamin Clementine live 2025 – Konzerttermine im Überblick:

03.04.2025 Berlin, Huxleys

05.04.2025 Köln, Carlswerk Victoria

Tickets

Karten (und mehr Infos) für die zwei Auftritte in deutschen Gefilden können zum Beispiel hier ergattert werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu Benjamin Clementine

Bei seinen Konzerten kann Clementine auf ein großes Oeuvre zurückgreifen: Seine erste Platte erschien 2013 (CORNERSTONE), die zweite ein Jahr später (GLORIOUS YOU), darauf folgten 2015 AT LEAST FOR NOW, 2017 I TELL A FLY und zuletzt 2022 AND I HAVE BEEN.

Fun Fact: Wenn er nicht gerade auf der Bühne steht oder im Studio aufnimmt, ist er auch vor der Kamera als Schauspieler tätig. Benjamine Clementine wirkte sowohl bei „Dune“ (2021) als auch bei Blitz (2024) mit.