Swedish House Mafia und The Weeknd veröffentlichen gemeinsamen Song

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

The Weeknd bei Saturday Night Live am 7. März 2020

Swedish House Mafia und The Weeknd schließen sich für einen neuen Song zusammen. Der Titel der gemeinsamen Single lautet „Moth To A Flame“. Außerdem beendet die schwedische House-Music-Gruppe ihre bald zehn Jahre andauernde Tour-Pause um auf Welttournee zu gehen.

Neues Album wird 2022 erscheinen

Der neue Track wurde erstmals während der MTV VMA Pre-Show des Trios in diesem Jahr angeteasert. Nachdem die Swedish House Mafia im Juli ihre Wiedervereinigung angekündigt hatte, veröffentlichte sie zwei neue Singles, „It Gets Better“ und „Lifetime“ (zusammen mit Ty Dolla $ign und 070 Shake). Alle neuen Tracks sind Vorboten des kommenden Albums PARADISE AGAIN, das Anfang 2022 erscheinen soll. Zuletzt wurde außerdem bekannt gegeben, dass das Trio auf dem Coachella-Festival 2022 auftreten wird.

Die House-Supergroup unterbricht damit eine bald zehnährige Tournee-Pause und kündigte für 2022 eine internationale Tournee an, die von Live Nation organisiert wird. Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, den 29. Oktober auf der Website der Gruppe. Eine Special Tour Edition CD kann ab Mittwoch, den 27. Oktober vorbestellt werden.