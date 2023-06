SZA in Berlin: Tickets, Anfahrt, Zeitplan und Setlist

Alle Infos zum Konzert der Sängerin am 9. Juni findet ihr in diesem Artikel.

Am 9. Juni kommt SZA für ein Konzert im Rahmen ihrer „S.O.S.“-Tour nach Berlin in die Mercedes-Benz-Arena. 2022 tourte die R’n’B-Sängerin bereits mit ihrer Platte „SOS“ durch die USA, wo alle 17 Shows ausverkauft waren. Hier findet ihr alle Informationen zum bevorstehenden Konzert.

Tickets

Tickets zum Konzert gibt es auf Ticketmaster, Eventim und der Website der Mercedes-Benz-Arena zu kaufen. Alle Premium-Packages sind bereits ausverkauft. Auch von den Standard-Tickets sind nur noch wenige verfügbar, Stehplätze gibt es keine mehr. Die Sitzplätze sind in vier Kategorien unterteilt und kosten 84€ bis 149€. Je näher ihr der Bühne sein wollt, umso tiefer müsst ihr in die Tasche greifen.

Anfahrt

Die Mercedes-Benz-Arena ist durch die zentrale Lage in Berlin sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Dafür steigt ihr am besten der Haltestelle S + U Warschauer Straße aus. Dort halten die Straßenbahnlinien S3, S5, S7, S9 und S75, die U-Bahn-Linien U1 und U3, die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus), sowie die Tram-Linien M10 und M13. Alternativ könnt ihr die Haltestelle Ostbahnhof nutzen, von der aus ihr die Arena innerhalb von zehn Minuten fußläufig erreicht. Auch dort halten die S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9. Außerdem die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus). Am Ostbahnhof hält auch der Regional- und Fernverkehr.

Wenn ihr auf das Auto angewiesen seid, folgt ihr innerstädtisch am Besten der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Mercedes Platz. Die Adresse der Arena lautet Mercedes Platz 1, 10243 Berlin. Das Team der Mercedes-Benz-Arena empfiehlt die Nutzung von Park&Ride-Parkplätzen, von denen aus ihr zum öffentlichen Nahverkehr wechselt. Eine Übersicht über die Empfehlungen findet ihr hier.

Zeitplan

Der Einlass in die Mercedes-Benz-Arena beginnt um 18 Uhr. Das Konzert geht dann um 20 Uhr los. Als Support-Act ist Raye bestätigt. Wie lang die Show dauern wird, ist nicht bekannt.

Setlist

Eine offizielle Setlist zur „S.O.S.“-Tour gibt es nicht, Fans haben aber online dokumentiert, welche Songs SZA bei früheren Konzerten performte. Folgende Lieder spielte sie bei ihrer Show in Amsterdam am 3. Juni.