Gestern spielten Depeche Mode ihr zweites Konzert in Düsseldorf. So war das Konzert am Dienstag.

Am Dienstagabend (06. Juni) spielten Depeche Mode ihr zweites Konzert der Düsseldorfer Arena. Bereits am Sonntag trat die britische Band um Frontmann Dave Gahan in der Merkur Spiel-Arena auf.

Auch der zweite Gig von Depeche Mode sorgte wieder für ein volles Stadion – insgesamt 90.000 Fans besuchten das Konzert am Dienstag. Zu hören gab es neben neuen Songs aus dem aktuellen Album MEMENTO MORI natürlich auch Klassiker wie „Enjoy the Silence“, und mit „Personal Jesus“ wurde der Abend zum Ausklingen gebracht.

In der Setlist gab es im Vergleich zum Konzert am Sontag drei Änderungen: „My Favorite Stranger“ ersetzte „Speak To Me“, „A Question of Lust“ wurde durch „Home“ ausgetauscht und „Condemnation“ ersetzte „Waiting For The Night“.

Depeche Mode Konzert in Düsseldorf – Setlist:

Intro

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking In My Shoes

It’s No Good

Sister Of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

My Favorite Stranger

Home

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World In My Eyes

Wrong

Stripped

John The Revelator

Enjoy The Silence

Zugabe:

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Das Depeche-Mode-Konzert in Düsseldorf war das 20. Konzert ihrer Welttournee. Ihren ersten Auftritt in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt hatte die Gruppe während der „Construction Time Again“-Tour 1983 vor 7.500 Zuschauern. Als nächstes spielen Depeche Mode Konzerte in München (20. Juni), Frankfurt (29. Juni & 01. Juli) und im Berliner Olympiastadion (07. Juli & 09. Juli).