Sziget 2020 gibt Line-up bekannt: Dua Lipa, The Strokes und Stormzy sind dabei

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Vom 5. bis 11 August 2020 wird das Sziget Festival wieder in Budapest für Live-Unterhaltung aus den verschiedensten Genres sorgen. Das seit 1993 stattfindende Open Air hat nun die ersten Bands und Künstler vorgestellt. So zählen DJ Calvin Harris, Popstar Dua Lipa, die Rockband Kings of Leon sowie die Electro-Dancer von Major Lazer und Rapper ASAP Rocky zu den Headlinern der diesjährigen Ausgabe des Festivals.

Aber auch The Strokes, Stormzy, Foals sowie Lewis Capaldi treten auf der Donau-Insel Óbudai auf. Das Open Air will aber neben etablierten Musikern auch Newcomern eine Bühne geben. Und so sind unter anderem Giant Rooks und Ezra Collective mit von der Partie.

Alle bereits veröffentlichen Namen könnt Ihr hier nachlesen:

Bis zum 3. März können noch Early-Bird-Tickets ergattert werden. Diese findet Ihr hier.