Tarantino: Die Idee für „Django Unchained“ stammt NICHT von Kanye

Quentin Tarantino wehrt sich gegen Kanye Wests Behauptung, er hätte die Idee zu seinem Film „Django Unchained“ von West geklaut geklaut. „Hinter der Idee, Kanye West habe sich „Django [Unchained]“ ausgedacht, steckt kein bisschen Wahrheit. […] Ich hatte die Idee für [den Film] schon eine Weile, bevor ich Kanye getroffen habe“, antwortete der Regisseur in der Talkshow „Jimmy Kimmel Live!“. Tatsächlich schreibt Tarantino in seinem kommenden Buch „Cinema Speculation“ (November 2022), dass er die Idee zu „Django Unchained“ von einem ehemaligen Freund seiner Mutter habe, da war Quentin noch im Jugendalter.

