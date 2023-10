Keith Jefferson aus Tarantinos „Django Unchained“ stirbt mit 53 Jahren

Der Schauspieler Keith Jefferson stirbt im Alter von 53 Jahren an Krebs.

Der Schauspieler Keith Jefferson, der in Filmen wie „Django Unchained“, „Once Upon a Time in Hollywood“ und dem demnächst erscheinende Werk „The Burial“ mitspielte, starb im Alter von 53 Jahren an Krebs. Zuvor gab Jefferson am 9. August auf Instagram bekannt, dass die Krankheit bei ihm diagnostiziert worden war.

Jamie Foxx nimmt Abschied von Keith Jefferson

Am Donnerstag (5. Oktober) teilte Jamie Foxx ein gemeinsames Foto mit Keith Jefferson auf seinem Instagram-Profil. In der dazugehörigen Bildunterschrift teilte Foxx seine Trauer und verabschiedete sich von seinem langjährigen Freund und Schauspielkollegen:

„Alles tut im Moment weh, es fällt mir schwer diese Bilder durchzusehen und die Erinnerungen an unsere tolle Zeit wieder aufleben zu lassen, ich werde dich vermissen.“

Die Freundschaft zwischen Keith Jefferson und Jamie Foxx geht schon einige Jahre zurück. So lernten die beiden sich bereits im College kennen und arbeiteten später bei mehreren Projekten zusammen. 1998 tauchte Jefferson in zwei Episoden der Sitcom „The Jamie Foxx Show“ auf. Später war er in Tarantinos Film „Django Unchained“ aus dem Jahr 2012 vertreten, in dem Jamie Foxx die Hauptrolle übernahm.

Jefferson, der neben der Schauspielerei auch als Produzent und Synchronsprecher agierte, startete seine Karriere im Alter von acht Jahren als Pförtner in der „Zauberer von Oz“. Anschließend studierte er Musiktheater in San Diego und Schauspielerei an der University of Arizona. Bekannt wurde Jefferson unter anderem durch seine mehrfache Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Quentin Tarantino für „The Hateful Eight“ (2015) und „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019).

Zuletzt veröffentlicht Keith Jefferson im September einen Trailer für sein neustes Projekt „The Burial“ auf Instagram und schrieb, dass es sich dabei um seine „bisher wichtigste Rolle“ handle. Auch Jamie Foxx und Tommy Lee Jones spielen in dem Film mit. Das Justizdrama wird in Deutschland ab dem 13. Oktober auf Amazon Prime zu streamen sein.