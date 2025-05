„Tatort“-Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer sucht vermisste Freundin

Jasna Fritzi Bauer, bekannt als Kommissarin Liv Moormann im Bremer „Tatort“, wendet sich mit einer dringenden Bitte an die Öffentlichkeit: Die 36-jährige Schauspielerin sucht ihre vermisste Freundin Theresa und veröffentlichte am Freitagmorgen (2. Mai) eine entsprechende Suchmeldung auf Instagram.

„Wir suchen unsere Freundin Theresa!“, schreibt Jasna Fritzi Bauer zu drei Fotos, die eine junge, fröhliche Frau zeigen – offenbar eine enge Vertraute. Die letzte bekannte Sichtung: am 1. Mai gegen 3 Uhr nachts, nahe der Rudolf-Wissell-Brücke im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf. Seitdem fehle jede Spur von der Freundin.

Auf Instagram teilte Bauer zudem ein Foto, das Theresa in einem weißen T-Shirt, blauer Jeans und gelbem Woll-Pullunder zeigt – in dieser Kleidung soll die Freundin am 01. Mai unterwegs gewesen sein. An ihre rund 71.000 Follower appelliert sie: „Bitte, bitte teilt diesen Aufruf und wendet Euch mit Hinweisen an die angegebene Nummer oder an die Polizei.“ Eine Belohnung von 500 Euro ist für sachdienliche Hinweise angesetzt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Prominente Unterstützung

Auch andere Prominente haben sich dem Aufruf angeschlossen. Schauspieler Merlin Sandmeyer („Die Discounter“), Daniel Sträßer („Tatort Saarbrücken“) und Ex-GNTM-Kandidatin Aminata Sanogo äußerten ihre Anteilnahme und verbreiteten den Post bereits. Sanogo schrieb: „Es tut mir so leid! Ich hoffe, sie wird schnell gefunden.“