Taylor Swifts „The Eras Tour“-Film bricht Umsatzrekord

Am 12. Oktober feierte der Konzertfilm „The Eras Tour“ von Taylor Swift Premiere in den USA. Einen Tag später startete der Film dann auch in den Kinos in Deutschland und dem Rest der Welt. Nach bereits einem Wochenende stellt die Konzert-Doku der Sängerin in Amerika neue Rekorde auf.

Die Einspielergebnisse des Wochenendes in Nordamerika werden laut der „New York Times“ auf 95 bis 97 Millionen US-Dollar geschätzt. Gemeinsam mit den weltweiten Umsätzen erhöht sich diese Summe noch einmal um etwa 31 bis 33 Millionen US-Dollar, was zu einem Endergebnis von 126 bis 130 Millionen US-Dollar führt. Damit hält Taylor Swifts „The Eras Tour“-Film jetzt den Rekord für das umsatzstärkste Eröffnungswochenende eines Konzertfilms.

Mit diesem Rekord löst sie Justin Biebers „Never Say Never“ ab, der am ersten Wochenende nicht wenig, aber weit weniger einbrachte: 41 Millionen US-Dollar. Bis zum Ende der Spielzeit wurden 138 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt. Den aktuellen Rekord für die höchsten Einspielergebnisse eines Konzertfilms ingesamt hält „This Is It“, ein Film über Michael Jacksons Proben einer nie stattgefundenen Tour, der nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Er brachte 380 Millionen US-Dollar weltweit ein.

