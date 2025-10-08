Trotz Kritik an THE LIFE OF A SHOWGIRL: Taylor Swift bleibt entspannt

THE LIFE OF A SHOWGIRL: Singt Taylor Swift über Sex mit Travis Kelce?

Tiefenentspannt? Taylor Swift äußert sich zur Kritik an ihrem neuen Album THE LIFE OF A SHOWGIRL – und betont Meinungsfreiheit.

Taylor Swift lässt sich von den durchwachsenen Kritiken auf ihr am Freitag, 3. Oktober, veröffentlichtes zwölftes Studioalbum THE LIFE OF A SHOWGIRL nicht beirren. In einem neuen Interview sprach sie darüber, wie wichtig jede Art von Aufmerksamkeit für eine Platte in der ersten Release-Woche ist.

Taylor Swift: „Wer meinen Namen oder den meines Albums in den Mund nimmt, hilft“

Am Montagabend, 7. Oktober, sprach Taylor Swift im Interview mit Zane Lowe über die Rezensionen zu THE LIFE OF A SHOWGIRL, den Alltag im Showbusiness und die öffentliche Wahrnehmung ihrer Musik. Dabei nahm sie Bezug auf negative Stimmen zu ihrer LP und bezog klar Stellung: „Was Kunst angeht, habe ich großen Respekt vor den subjektiven Meinungen der Menschen.“ Jede:r dürfe genau das fühlen, was er wolle.

Swift sei nicht die „Kunst-Polizei“. Ihre Aufgabe als Entertainerin sei es hingegen, ein „Spiegel“ für die Menschen zu sein, so Swift im Gespräch. Aufmerksamkeit – ob positiv oder negativ – sei nun einmal die entscheidende Währung im Showbusiness.

Der Name der Platte ist Programm

Mit THE LIFE OF A SHOWGIRL wollte die Songwriterin die vielen Facetten einer Showgirl-Existenz zeigen. Auf der Bühne könnten diese „lustig, flirtend, sexy, skandalös und schelmisch“ sein, während hinter den Kulissen in ihren eigenen Leben möglicherweise ein Sturm tobe. Das mache sie „in einer altmodischen Art und Weise tough“, sagte die 35-Jährige im Interview.

THE LIFE OF A SHOWGIRL sei zudem eine „witzigere“ Platte als ihre bisherigen. Swift habe sich beim Songwriting erlaubt, Spaß zu haben, Neues auszuprobieren und Gags zu machen, erzählte sie weiter.

„Ein Album kann eine wirklich wilde Art sein, sich selbst zu reflektieren“

Ob sich jemand mit der Musik der Künstlerin identifizieren könne, hänge davon ab, was die Person gerade im Leben durchmache, sagte Taylor Swift ebenfalls im Gespräch mit Zane Lowe. Das zeige sich besonders an den Reaktionen ihrer Fans. Manche hätten ihr erzählt, sie hätten zunächst keinen Zugang zu ihrer 2017er LP REPUTATION gefunden. Doch nachdem sie selbst schwere Zeiten durchlebt hätten, sei es ihr liebstes Album geworden, so Swift. Die erste Reaktion auf ihr neues Werk könne sich daher mit der Zeit verändern.