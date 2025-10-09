Taylor Swift bricht Adeles Jahrzehnt-Rekord mit THE LIFE OF A SHOWGIRL

Taylor Swift stellt mit THE LIFE OF A SHOWGIRL einen neuen Verkaufsrekord auf und übertrifft damit Adeles langjährigen Spitzenwert.

Taylor Swift veröffentlichte am Freitag, den 3. Oktober, ihr zwölftes Studioalbum THE LIFE OF A SHOWGIRL. Die Reaktionen von Kritiker:innen und Fans fielen gemischt aus. Dennoch verkauft sich die Platte in den USA so gut wie keine zuvor – und das in nur fünf Tagen seit Veröffentlichung. Damit zog sie sogar an Adele vorbei.

Beste Verkaufszahlen innerhalb der ersten Woche überhaupt

Den Rekord für die stärkste Verkaufswoche eines Albums hielt bisher die britische Sängerin Adele mit ihrer 2015 erschienenen LP 25 – fast ein Jahrzehnt lang. Innerhalb einer Woche nach Release verkaufte sich die CD stolze 3,482 Millionen Mal. Swift übertraf diesen Wert mit THE LIFE OF A SHOWGIRL bereits nach fünf Tagen. Bisher wurden 3,500 Millionen Exemplare verkauft, wie das Datenanalyse-Unternehmen „Luminate“ bekannt gab. Das finale Ergebnis steht noch aus, die endgültigen Verkaufszahlen dürften jedoch deutlich höher liegen.

Was zählt in die Messung mit hinein?

Gezählt wird jedes verkaufte Album. Zudem werden zehn erworbene Titel der Platte ebenfalls als eine verkaufte Einheit gewertet. Außerdem gelten 3.750 werbefinanzierte sowie 1.250 bezahlte oder abonnierte offizielle Audio- und Videostreams als ein verkaufte LP. Bei THE LIFE OF A SHOWGIRL entfällt die Umrechnung einzelner Titel, da keine Tracks separat erworben werden können, berichtete „Billboard“.

THE LIFE OF A SHOWGIRL bricht weitere Rekorde

Bereits am ersten Veröffentlichungstag war THE LIFE OF A SHOWGIRL das meistgestreamte Album des Jahres auf Spotify. Die erste Single „The Fate of Ophelia“ wurde zum meistgehörten Song eines einzelnen Tages in der Geschichte der Plattform – und das innerhalb von nur 18 Stunden. Swift hatte damit nicht nur die Nummer-eins-Platte, sondern mit „The Official Release Party of a Showgirl“ auch den Nummer-eins-Film vom Wochenende des 10. bis 12. Oktober, wie „Deadline“ berichtete. Einen solchen Doppelerfolg hätten weder Prince in den 80ern noch Whitney Houston in den 90ern erreicht.