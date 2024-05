Taylor Swift: Baby liegt beim Konzert zwischen 45.000 Fans auf dem Boden

Ein viral gegangenes Foto sorgt für Empörung im Netz.

Ein Foto von einem Taylor-Swift-Konzert ihrer „Eras“-Tour in Paris ist viral gegangen. Darauf sieht man allerdings nicht die Sängerin, sondern einen besonders jungen Fan – zwischen den Tausenden von „Swifties“ lag ein Baby auf dem Boden.

Das Bild hat sich im Internet schnell verbreitet, nachdem es von einer Frau geteilt wurde, die sagt, dass sie bei der Show am Freitagabend (10. Mai) in der La Défense Arena im Stehplatzbereich war, als sie das Kind entdeckte. Das Foto zeigt das Baby, das in einer Babyschale zu liegen scheint, umgeben von den stehenden Konzertbesucher:innen. Es wird nicht jedoch ersichtlich, welche der umstehenden Personen Elternteil oder Erziehungsberechtigte:r ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich würde wirklich die Security rufen“

Die Frau, die das Foto gemacht hat, erklärt dazu, dass das Kind eine Art Gehörschutz gehabt zu haben schien. Ihre Bildunterschrift lautet: „Ich will nicht einer von diesen Leuten sein, aber ich würde wirklich die Security rufen, wenn ich ein Baby im Stehplatzbereich sehen würde, weil es dort NICHT sicher ist.“

Auch US-TikTok-Star Olivia Levinn, die selbst bekennender Fan von Taylor Swift ist, zeigt sich in einem Reaktionsvideo, was mittlerweile über 170.000 Aufrufe hat, empört über die Situation: „Das ist der Beweis dafür, dass einige Menschen nicht Eltern werden sollten“, sagt sie.

Gemischte Reaktionen der Taylor-Swift-Fans

Die Meinungen zum Konzert-Baby gehen im Internet auseinander. Es wird mehrfach die Sorge geäußert, dass jemand versehentlich auf das Kind treten könnte. Eine:r schreibt: „Ich verstehe, dass Babysitter schwer zu finden sind, aber wenn du sie wirklich mitnehmen musst, solltest du nicht im Stehplatzbereich sein. Du solltest eine Trage für sie haben.“ Viele weisen jedoch darauf hin, dass das Kind einen Gehörschutz tragen und trotz des Konzerts schlafen würde.

Der Reaktionsclip von Olivia Levinn löst zugleich eine Diskussion über die verschiedenen Erziehungsansätze in Europa und den USA aus. „Ja, so machen wir das in Europa. Die Amerikaner:innen sind so verklemmt und wütend“, kommentiert ein:e Nutzer:in unter dem Video.

Im Rahmen ihrer Europa-Tournee kommt Taylor Swift im Juli auch nach Gelsenkirchen, München, Hamburg und Wien. Bis auf VIP-Packages – und die auch nur vereinzelt – sind jedoch alle Tickets für ihre Shows schon lange ausverkauft.