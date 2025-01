Taylor Swift erklimmt Platz 1 der Top-Artists des 21. Jahrhunderts

Sie ist bei „Billboard“ die Künstlerin mit den meisten Chartserfolgen von 2000 bis 2024.

Taylor Swift hat mal wieder einen Erfolg für sich verbucht. Und zwar konnte der US-Star die Pole Position bei der „Billobard“-Retrospektive vom Jahr 2000 bis 2024 für sich einnehmen. Sie wurde somit zum Top-Artist des 21. Jahrhunderts gewählt.

Mit so vielen Alben und Songs überzeugte Swift

Die Auswertung der Top-Künstler:innen wurde anhand der „Billboard 200“-Albumcharts sowie der „Billboard Hot 100“-Songcharts vorgenommen. Dabei wählte man als Zeitraum den Anfang von 2000 und das Ende von 2024. Dass bei einer derartigen Rechenweise Taylor Swift auf den ersten Platz der Top-Artists des 21. Jahrhunderts gelangen konnte, überrascht da sogar etwas, denn ihre Debüt-Single, die hierbei zuerst reinzählen konnte, war ihr 2006 erschienener Track „Tim McGraw“.

Doch von da aus ging es steil nach oben: Die 35-Jährige hatte 14 Nummer-eins-Alben in den „Billboard 200“-Charts, womit sie an allen weiblichen Artists in der „Billboard“-Rechnung vorbeizieht. Plus: Zwölf Lieder von ihr schafften es auf den ersten Rang der „Hot 100“-Chartslistung.

Wer noch zu den Top-Artists des 21. Jahrhunderts gehört

Nach Taylor Swift folgen in der „Billboard“-Auflistung auf dem zweiten Rang Drake, auf dem dritten Rihanna. Danach hat Post Malone auf dem vierten Platz geparkt, auf dem fünften Eminem. Dahinter: The Weeknd, Beyoncé, Justin Bieber, Bruno Mars und Usher.