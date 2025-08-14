Taylor Swift wusste vor Travis Kelce NICHTS über Football

Die Sängerin hätte wohl früher nicht einmal sagen können, was ein Fumble ist. Doch das hat sich geändert.

Hinter vorgehaltener Hand dürfte so mancher NFL-Manager in der letzten Zeit geunkt haben, dass Taylor Swift die beste Werbung für den Football ist, die man jemals kriegen konnte.

Seit die Sängerin mit Travis Kelce, dem Tight End der Kansas City Chiefs, zusammen ist, schauen Millionen von Menschen zu, die zuvor nicht einmal ein einzelnes Match gesehen haben. Wie Swift nun im Podcast von Kelce-Bruder Jason („New Heights“) im gemeinsamen Gespräch mit ihrem Boyfriend bestätigte, wusste sie früher im Grunde gar nichts über den Sport.

Will heißen, die 35-Jährige hätte nicht sagen können, wie viele Punkte man für einen Touchdown oder ein Field Goal bekommt. Oder in ihren Worten: „Ich wusste nicht einmal, dass es Offense und Defense gibt.“

Taylor Swift und Travis Kelce: Abfrage beim ersten Date

So fragte sie bei ihrem ersten Date mit Travis Kelce, wie unangenehm es sein müsse, gegen den eigenen Bruder auf dem Feld antreten zu müssen. Jaosn hat zwar bereits seine Karriere beendet, aber weil er als Center bei den Philadelphia Eagles ebenfalls in der Offense antrat, war ein familiäres Kräftemesse auf dem Feld gar nicht möglich.

„Ich dachte, alle wären gleichzeitig auf dem Feld“, so Swift über ihre damalige Ahnungslosigkeit. „Jetzt weiß ich, was für eine verrückte Frage das war.“ Die Musikerin, die in dem Podcast auch gleich ihr neues Album THE LIFE OF A SHOWGIRL ankündigte, lobte Kelce aber dafür, dass er sich damals nicht über sie lustig gemacht hätte und sagte, dass dies einer der Gründe war, warum sie ihn sofort mochte.

Und wie ist es nun mit dem Football? Swift: „Ich habe mich in den Sport verliebt. Ich bin nun regelrecht besessen davon.“ So sehr sogar, dass sie ihrem Freund inzwischen mitteilt, wer fürs Team gedraftet wird, bevor dieser selbst davon Wind bekommt.