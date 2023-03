Lana Del Reys neuer Song „The Grants“ jetzt im Stream

Es geht in Richtung Endspurt: Lana Del Reys neues Album DID YOU KNOW THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD wird am 24. März erscheinen. Bisher gab es zwei Singleauskopplungen, den gleichnamige Titeltrack und „A&W“. Am Mittwoch, 15. März, ist nun der dritte Vorgeschmack „The Grants“ erschienen.

Empfehlung der Redaktion Lana Del Reys Album-Cover sollte sie ursprünglich nackt zeigen

Mehr über den Song „The Grants“

Der Titel wurde gemeinsam mit Mike Hermosa geschrieben und ist begleitet von Melodye Perry, Pattie Howard und Shikena Jones. Letztere war 2013 in der Musikdokumentation „20 Feet From Stardom“ zu sehen.

Die 1985 als Elizabeth Woolridge Grant geborene Sängerin begann ihre Karriere als Lizzy Grant, eine Abwandlung ihres Geburtsnamens. Der Songtitel könnte also eine Anspielung auf Del Reys Familie sein.

Darin kommen die Zeilen vor: „Ich werde meinen Teil von dir mit mir nehmen / Das erstgeborene Kind meiner Schwester / Das werde ich auch mitnehmen / Das letzte Lächeln meiner Großmutter / Das werde ich auch mitnehmen / Es ist ein schönes Leben / Vergiss das auch für mich nicht.“

Die Tracklist des Albums inklusive Features:

‘The Grants” “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” “Sweet” “AW” “Judah Smith Interlude” “Candy Necklace” “Jon Batiste Interlude” “Kintsugi” “Fingertips” “Paris, Texas” “Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing” “Let the Light In” (feat. Father John Misty) “Margaret” (feat. Bleachers) “Fishtail’ “Peppers” (feat. Tommy Genesis) “Taco Truck x VB”

Lana Del Reys achtes Album BLUE BANISTERS erschien 2021, im selben Jahr ging ihm CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB voraus.