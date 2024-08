Für Taylor Swift und Fans: So sichert die Polizei Wembley ab

Über 200 Polizisten, darunter Scharfschützen und verdeckte Ermittler, schützen rund 90.000 Fans.

Nach einer unfreiwilligen Pause von zwölf Tagen, bedingt durch den drohende Terroranschlag in Wien, feiert Taylor Swift am Donnerstagabend (15. August) ihr „kleines“ Comeback im Londoner Wembley-Stadion.

Doch die Rückkehr auf die Bühne war nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern auch eine logistische und sicherheitsrelevante Aufgabe.

Bereits am Tag vor dem Konzert wurden in London umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Über 200 Polizisten, darunter Spezialeinheiten und verdeckte Ermittler, wurden eingesetzt, um die Sicherheit der rund 90.000 Konzertbesucher:innen zu gewährleisten.

Scharfschützen waren strategisch positioniert, Spürhunde und Metalldetektoren kontrollierten das Gelände, und ein erfahrenes Team zur Terrorismusbekämpfung überwachte die Lage im Hintergrund.

Beim ersten von fünf London-Konzerten ließ sich die Sängerin davon nichts anmerken. Während ihrer dreieinhalbstündigen Show spielte sie 46 Songs:

Setlist der 1. Wembley-Show 15. August:

LOVER

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

FEARLESS

Fearless

You Belong With Me

Love Story

RED

Red – Intro

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

SPEAK NOW

Speak Now – Intro

Enchanted

REPUTATION

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

FOLKLORE / EVERMORE

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

THE TORTURED POETS DEPARTMENT

Female Rage: The Musical

(inklusive „MBOBHFT“, „WAOLOM“, „loml“, „So Long, London“ and „BDILH“)

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

Surprise Songs

Everything Has Changed / End Game / Thinking Out Loud

(mit Ed Sheeran)

King of My Heart / The Alchemy

MIDNIGHTS

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Zur Überraschung der Zuschauer:innen spielte Swift drei davon mit Special-Guest Ed Sheeran. Die Freunde performten die Songs „Everything Has Changed“ und „End Game“, zudem sang Sheeran „Thinking Out Loud“.

Ganz von den Vorfällen in Wien konnte man sich trotzdem nicht frei machen. „Es ist ziemlich nervenaufreibend, weil alles passieren könnte“, sagte eine 18-jährige Konzertbesucherin vor dem Wembley-Stadion. Dennoch entschied sie sich, das Konzert zu besuchen, weil sie die einmalige Gelegenheit, Taylor Swift live zu sehen, nicht verpassen wollte.

Höchste Sicherheitsstufe auch für kommende Konzerte

Die Metropolitan Police hatte im Vorfeld klargestellt, dass die Sicherheit der Konzertbesucher höchste Priorität habe. Ein Sprecher der Polizei betonte, dass man für alle Eventualitäten vorbereitet sei und dass die Besucher:innen sich auf schärfere Kontrollen und eine hohe Polizeipräsenz rund um das Stadion einstellen können.

Die Londoner Polizei plant, ihre Maßnahmen auch für die kommenden vier Konzerte im Wembley-Stadion aufrechtzuerhalten. Obwohl die Gefahr noch nicht vollständig gebannt ist, sind die Verantwortlichen entschlossen, die Sicherheit der Fans zu gewährleisten und ihnen unvergessliche Abende zu ermöglichen.

Taylor Swift wird in den nächsten Tagen noch vier weitere Konzerte im Londoner Wembley-Stadion geben, bevor ihre Europatournee vorerst endet. Danach wird sie ihre „Eras Tour“ in den USA und Kanada fortsetzen.