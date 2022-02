Ed Sheeran kündigt Song mit Taylor Swift an

Bei den BRIT Awards 2022 hat Sänger Ed Sheeran angekündigt, bald einen gemeinsamen Song mit seiner guten Freundin, US-Popstar Taylor Swift, zu veröffentlichen. Die Ankündigung sorgte bei Fans des Sängers für große Freude.

Schon länger wurde über eine erneute Zusammenarbeit der beiden Stars spekuliert und Hinweise auf eine gemeinsame Single online diskutiert.

Bei einem Interview auf dem Roten Teppich der BRIT Awards ließ Sheeran die Bombe platzen und teilte mit, dass die Single bereits in wenigen Tagen veröffentlicht werden solle. Auch wenn noch keine weiteren Details zum Song durchgedrungen sind, spekulieren viele Fans, dass es sich bei der Zusammenarbeit um einen Remix von Sheerans „The Joker and the Queen“ handeln könnte. Der Track war erstmals auf Sheerans viertem Studioalbum „=“ erschienen, damals noch ohne Taylor Swift.

Gerüchte um eine mögliche Zusammenarbeit existieren, seitdem Fans im Musikvideo zu Sheerans Song „Overpass“ einen Taylor-Swift-Patch an der Jacke des Sängers entdeckt hatten. Swift feuerte die Gerüchte weiter an, als in ihrem Video zu „Bet You Think About Me“ ein ähnliches Zeichen in einem Kuchen zu finden war.

Die Single wäre zwar der erste gemeinsame Song von Sheeran und Swift. An drei von Swifts Songs war der Brite aber bereits beteiligt:„Everything Has Changed“ auf dem Album „Red“, „End Game“ auf „Reputation“ und „Run “ auf „Red (Taylor Swift’s version)“.

Die neue Single soll am 11. Februar erscheinen.