Taylor Swift führt Regie bei ihrem ersten Spielfilm

Das Filmstudio Searchlight Pictures gab am 09. Dezember bekannt, dass sie gemeinsam mit Taylor Swift an einem Film arbeiten werden. Swift hat dabei das Drehbuch geschrieben. Gleichzeitig ist es ihr Debüt als Regisseurin eines Films in Spielfilmlänge. In der Vergangenheit hat sie bereits bei Kurzfilmen Regie geführt.

In der Bekanntgabe äußerten die beiden Searchlight-Pictures-Präsidenten David Greenbaum und Matthew Greenfield: „Taylor ist eine einmalige Künstlerin und Geschichtenerzählerin. Es ist eine wahre Freude und ein Privileg, mit ihr zusammenzuarbeiten, während sie sich auf diese spannende und neue kreative Reise begibt.“ Aktuell sind weder Titel noch weitere Details zu dem Film bekannt. Searchlight Pictures war in der Vergangenheit für Filme wie „12 Years a Slave“, „Slumdog Millionaire“, „Jojo Rabbit“ und „Nomadland“ zuständig.

Taylor Swift erzählte beim Toronto Film Festival 2022 über ihren Kurzfilm zum Song „All To Well“ aus dem Album RED (2012), welche Ziele sie mit zukünftigen Filmen anstrebe: „Ich denke, ich werde immer menschliche Geschichten über menschliche Gefühle erzählen wollen. Ich sage niemals nie, aber ich kann mir nicht vorstellen, eine Actionsequenz zu drehen. Wenn es eines Tages dazu kommt, wäre das ehrlich gesagt eine lustige Charakterentwicklung, aber im Moment könnte ich mir vorstellen, dass es eher in eine komödiantische, pietätlose Richtung geht.“

Bei dem Film führte sie, ebenso wie beim Video zu „The Man“, die Regie und gewann für beide einen MTV Video Music Award in der Kategorie „Best Direction“. Mit „The Man“ gewann sie 2020 und mit „All To Well“ gewann sie 2022, wodurch sie zur ersten Solo-Künstlerin wurde, die den Preis zweimal erhielt. Zusätzlich ist sie mit „All To Well“ für den Oscar 2023 in der Kategorie „Best Live Action Short Film“ nominiert.

Nachdem Taylor Swift am 21. Oktober ihr aktuelles Album MIDNIGHTS veröffentlichte, ist für 2023 die „The Eras Tour“ in Amerika geplant. Beginnend am 24. März in Las Vegas, Nevada reist sie bis zum 09. August in Inglewood, Kalifornien durch die Staaten, um 52 Konzerte zu spielen.