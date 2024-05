Taylor Swift: Neuer Song mit Gracie Abrams

Der gemeinsame Track „Us“ wird auf Abrams' neuem Album erscheinen.

Schon wieder neue Musik von Taylor Swift? Nachdem die Sängerin erst am 19. April ihr neues Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT veröffentlicht hat, können Fans sich jetzt schon auf eine weitere Neuheit von ihr freuen. Gracie Abrams hat im Zuge ihrer Album-Ankündigung die Tracklist ihrer neuen LP geteilt. Darauf zu sehen: Ein gemeinsames Lied mit Swift.

Gemeinsamer Song mit Taylor Swift erscheint im Juni

Das neue Werk von Abrams soll am 21. Juni herauskommen und den Titel THE SECRET OF US tragen. Es ist die zweite Platte der Musikerin, nach GOOD RIDDANCE aus dem Jahr 2023. Zu der LP sagt die Sängerin, es „fühlt sich extrovertierter an. Jeder Song fühlt sich selbstbewusster an. Das liegt daran, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, es zu machen.“

Am Montagabend (13. Mai) teilte die 24-Jährige in den sozialen Medien die Album-Tracklist, welche insgesamt 13 Songs enthält, darunter an fünfter Stelle auch eine Zusammenarbeit mit Taylor Swift. Außer dem Titel „Us“ ist bisher nichts Weiteres über das Stück der beiden Musikerinnen bekannt.

Weitere Songs auf dem Album sind die aktuelle Single „Risk“, sowie Tracks wie „Felt Good About You“, „I Love You, I’m Sorry“, und „Close To You“.

Gracie Abrams als Opener bei der „Eras“-Tour

Abrams‘ bevorstehendes Feature mit Taylor Swift folgt auf ihre Rolle als Support-Artist für mehrere Termine bei Swifts „Eras“-Tour im vergangenen Jahr. Die Künstlerin wird später in diesem Jahr zu Taylor Swifts Tournee zurückkehren und während des nordamerikanischen Abschnitts, der 18 Konzerte vom 18. Oktober bis zum 08. Dezember umfasst, als Eröffnungsact spielen.

Die Tracklist von Gracie Abrams‘ THE SECRET OF US lautet: