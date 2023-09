Welche Gigs lohnen sich im Oktober? Wir haben deutschlandweit geschaut – hier sind unsere Empfehlungen.

Wir haben für euch deutschlandweit Konzerte für den Oktober herausgesucht, die es sich zu besuchen lohnt – mit dabei Tristan Brusch, My Ugly Clementine, The National, Lauv und Ski Aggu.

11. bis 15. Oktober: Gracie Abrams

Gracie Abrams steht für sanften und verträumten Pop. Erst im Februar 2023 erschien ihr Debütalbum GOOD RIDDANCE, jetzt ist die Songwriterin bereits Special Guest auf Taylor Swifts Konzerten und füllt selbst Hallen auf der ganzen Welt. Im Oktober kommt die „I miss you, I’m sorry“-Sängerin für vier Termine nach Deutschland. Vom 11. bis 15. Oktober kann man Gracie Abrams in Köln, Hamburg, Berlin und München live spielen sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

02. bis 23. Oktober: Tristan Brusch

Auf seinem aktuellen Album AM WAHN beschäftigt sich Tristan Brusch mit hypertoxischen und schädlichen Beziehungen. „Man denkt, man erlebt die Liebe, ist aber eigentlich nur im Wahn“, erklärt der Musiker die Bedeutung des Titels. Seine Erfahrungen teilt der „Fisch“-Sänger nun auch auf seiner Deutschland-Tournee. Im Oktober kommt Brusch in sieben deutsche Städte – darunter Dresden, Köln, Wiesbaden und Berlin. Am 22. September erschien sein Werk WOYZECK, das zur Inszenierung von Georg Büchners gleichnamigen Dramenfragments am Berliner Ensemble dient.

01. bis 13. Oktober: My Ugly Clementine

Die Wiener Band My Ugly Clementine veröffentlicht im August 2023 ihr Album THE GOOD LIFE. Dabei singt die Indie-Rock-Gruppe von weiblicher Emanzipation, Gleichberechtigung und – wie der Name schon sagt – einem guten Leben. Im Oktober treten Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs und Nastasja Ronck in sechs deutsche Städte live auf – darunter Berlin, Hamburg und Wiesbaden.

19. Oktober: Schrottgrenze live in Berlin

Die Indie-Rock-Band Schrottgrenze kommt am 19. Oktober in das Badehaus Berlin. Ihr zehntes Album DAS UNIVERSUM IST NICHT BINÄR erschien im Januar 2023 und bildete den Abschluss ihrer „queeren Album-Trilogie“. Voraus gingen ihre 2017er Platte GLITZER AUF BETON und ALLES ZERPFLÜCKEN aus dem Jahr 2019.

04. bis 15. Oktober: Ski Aggu

Ski Aggu geht in den kommenden Monaten auf „Wahlkampftour“. Doch statt Politik kann man von dem Rapper mit Vokuhila und Skibrille wohl eher Party-Tracks erwarten. Seit seinem 2022er Hit „Party Sahne“ ist der Wilmersdorfer nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Im Sommer 2023 lieferte er zuletzt mit „Friesenjung“ in Zusammenarbeit mit Otto Waalkes einen gewaltigen Ohrwurm. Seitdem ist Ski Aggu überall – in Features, Talk-Shows und auf Tour. Im Oktober kann man das (Wahl-)Programm des Musikers in fünf deutschen Städten live erleben.

01. Oktober: The National live in München

Auf The Nationals Album FIRST TWO PAGES OF FRANKENSTEIN, das im April 2023 erschien, tauchten so einige bekannte Namen auf. Taylor Swift, Phoebe Bridgers und Sufjan Stevens lieferten Features auf der Platte. Zwar steht die Indie-Rock-Band auf ihrer Tour alleine auf der Bühne, dennoch kann man von ihrem Auftritt am 01. Oktober im Münchner Zenith viel erwarten.

01. bis 14. Oktober: Die Ärzte

Auch im Oktober spielen Die Ärzte auf ihrer „Herbst des Lebens“-Clubtour einige Konzerte. Wie immer mit ironischem Unterton, bewerben die Berliner ihre Auftritte mit dem Versprechen „besser als wie auf Platte“. Allerdings seien die Shows „diesmal ohne Hunde und Pferde“. Doch die braucht es auch nicht, damit die Konzerte des Trios bis zu drei Stunden dauern. Live erleben kann man das Trio mitunter in Bielefeld, Hamburg, Saarbrücken und Leipzig.

23. Oktober: Röyksopp live in Köln

Röyksopp kommen auf ihrer „True Electric“-Europatournee für einen Termin nach Deutschland. Am 23. Oktober tritt das norwegische Duo im Kölner Palladium auf. 2022 veröffentlichten Svein Berge und Torbjørn Brundtland nach einer achtjährigen Pause die Album-Trilogie PROFOUND MYSTERIES I-III. Dabei wollten die Skandinavier „den Klang der Welt und der Zukunft einfangen“, wie sie es selbst beschreiben.

04. bis 07. Oktober: Lauv

Lauvs Hit „I Like Me Better“ hat über eine Milliarde Spotify-Streams. Sein aktuelles Album ALL 4 NOTHING feiert seit seiner Erscheinung im August 2022 Erfolge. Nun kommt der US-amerikanische Pop-Künstler auf seiner „The Between Albums Tour“ auch für drei Termine nach Deutschland. Am 04. Oktober kann man den Musiker in Hamburg sehen, zwei Tage später kommt Lauv dann in das Berliner Tempodrom, um am 07. Oktober in Köln sein letztes Konzert in Deutschland zu spielen.

25. bis 27. Oktober: Alice Phoebe Lou

In Kapstadt aufgewachsen, in Berlin als Straßenmusikerin entdeckt und nun auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Alice Phoebe Lou ist eine in Berlin lebende Indie-Sängerin und Songwriterin. Ihr aktuelles Album SHELTER erschien im Juli 2023 und markierte ihr fünftes Werk. Nun kann man die Musikerin vom 25. bis 27. Oktober live in Köln, Frankfurt und München erleben.

