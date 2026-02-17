Taylor Swift unterstützt US-Eiskunstläuferinnen bei Olympia

Mit ihrem Track „Opalite“ unterstützt Taylor Swift die „Blade Angels“ – aber nicht nur das.

Seit dem 4. Februar 2026 sind die olympischen Winterspiele im italienischen Mailand im vollen Gange. Bis zum 22. Februar kämpfen die besten Winter-Athlet:innen noch um die begehrten Medaillen. Nun mischt überraschenderweise auch Pop-Sängerin Taylor Swift mit, allerdings nicht als Sportlerin.

Sie ist Teil der NBC-Promo

Am Montag, dem 16. Februar 2026, veröffentlichte der US-amerikanische Sender NBC ein Promo-Video zu drei Olympionikinnen aus dem US-amerikanischen Team. Hierbei handelt es sich um Alyssa Liu, Amber Glenn und Isabeau Levito, ein Eiskunstlauf-Trio, das auch unter dem Namen „The Blade Angels“ bekannt ist.

Das besagte Video ist mit Taylor Swifts Song „Opalite“ unterlegt. Doch nicht nur das: Die Künstlerin ist zudem selbst in dem Video vertreten, indem man ihre Stimme aus dem Off sprechen hört. So lässt sie im Clip verlauten: „Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen Amber, Alysa und Isabeau vorstellen, drei amerikanische Showgirls auf dem Eis, die Sie mit ihren Geschichten begeistern werden.“ In der Folge erzählt die Sängerin zu jeder einzelnen der drei Sportlerinnen eine kurze Hintergrundgeschichte.

Das dazugehörige Video ist eigentlich auf dem Instagram-Kanal von NBC Sports zu sehen – doch sowohl der Kanal als auch das Video sind nicht in Deutschland abrufbar.

Taylor Swift über die „Blade Angels“

Über Amber Glenn hat die 36-Jährige Folgendes zu sagen: „Amber wird Ihnen als Erste erzählen, wie viele Kämpfe sie ausgefochten hat und dass die verlorenen Kämpfe für sie genauso viel bedeuteten wie die gewonnenen. Ihre Superkraft besteht nun darin, den Kampf anzunehmen und die Welt herauszufordern, ihr Selbstvertrauen auf die Probe zu stellen.“

Über Alysa Liu fügte die Performerin hinzu: „Was Alysa betrifft, so gab sie das Eiskunstlaufen mit 16 Jahren auf, kehrte aber später zu ihren eigenen Bedingungen zurück. Jetzt treibt sie die Freude an. Jeder Sprung ist ein Fest. Jede Darbietung ist ein Beweis für die Schönheit, sich selbst zu kennen.“

Über Isabeau Levito sagte sie im Anschluss: „Und dann Isabeau. Ich meine, sie ist das Schicksal in Person. Ihre Mutter wuchs in Mailand auf, und ihre Nonna, ihre Großmutter, lebte genau 13 Minuten von der olympischen Eislaufbahn entfernt. Wenn man so läuft, als wäre man dafür bestimmt, dort zu sein, hat die Geschichte eine seltsame Art, sich zu zeigen.“

Taylor Swift selbst veröffentlichte kürzlich ein neues Musikvideo zum Song „Opalite“, welcher auch im Promo-Video zu hören ist.

Zudem wünschte Taylor Swift den US-amerikanischen Athlet:innen im Zuge der Eröffnungszeremonie der Winterspiele mit einem selbst gefilmten Video bereits viel Erfolg.