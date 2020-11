Taylor Swift räumt bei den American Music Awards 2020 ab

Taylor Swift ist als große Gewinnerin der diesjährigen American Music Awards hervorgegangen. Bei der von Taraji P Henson moderierten Preisverleihung, die am Abend des 22. November 2020 vor einem coronabedingt sehr ausgewählten Publikum im Microsoft Theater in Los Angeles stattfand, gewann sie gleich in drei Kategorien. Swift nahm Trophäen als „Artist Of The Year“, „Favourite Female Artist“ und für das „Favourite Music Video“ (zu ihrem Song „Cardigan“) nach Hause – ohne selbst vor Ort gewesen zu sein.

In einer Dankesrede via Videobotschaft sagte sie: „Ich bin heute nicht persönlich vor Ort, weil ich gerade all meine alte Musik in dem Studio neu aufnehme, in dem wir sie ursprünglich aufnahmen. Das wird fantastisch und ich kann es kaum erwarten, Euch das Ergebnis hören zu lassen.“ Der Grund für die Neuaufnahmen: Ihr damaliger Manager Scooter Braun besitzt die Mastertapes und hat sie anderweitig verkauft.

Auch Justin Bieber gewann drei Preise in den Kategorien „Favourite Male Artist“, „Collaboration Of The Year“ und „Favourite Song“. The Weeknd räumte drei Trophäen in den Soul- und R’n’B-Kategorien ab.

Bieber, BTS, Megan Thee Stallion, Katy Perry, Billie Eilish, Dua Lipa und weitere Acts traten live bei den American Music Awards 2020 auf. Die Preisverleihung findet seit 1973 einmal jährlich statt.

Taylor Swifts aktuelles Album FOLKLORE erschien im Juli 2020.

American Music Awards 2020: Alle Gewinner*innen im Überblick

Artist of the year: Taylor Swift

New artist of the year: Doja Cat

Collaboration of the year: Dan + Shay with Justin Bieber – 10,000 Hours

Favourite social artist: BTS

Favourite music video: Taylor Swift – Cardigan

Favourite male artist – pop/rock: Justin Bieber

Favourite female artist – pop/rock: Taylor Swift

Favourite duo/group – pop/rock: BTS

Favourite album – pop/rock: Harry Styles – Fine Line

Favourite song – pop/rock: Dua Lipa – Don’t Start Now

Favourite male artist – country: Kane Brown

Favourite female artist – country: Maren Morris

Favourite duo or group – country: Dan + Shay

Favourite album – country: Blake Shelton – Fully Loaded: God’s Country

Favourite song – country: Dan + Shay with Justin Bieber – 10,000 Hours

Favourite male artist – rap/hip-hop: Juice WRLD

Favourite female artist – rap/hip-hop: Nicki Minaj

Favourite album – rap/hip-hop: Roddy Ricch – Please Excuse Me For Being Antisocial

Favourite song – rap/hip-hop: Cardi B feat Megan Thee Stallion – WAP

Favourite male artist – soul/R&B: The Weeknd

Favourite female artist – soul/R&B: Doja Cat

Favourite album – soul/R&B: The Weeknd – After Hours

Favourite song – soul/R&B: The Weeknd – Heartless

Favourite male artist – Latin: Bad Bunny

Favourite female artist – Latin: Becky G

Favourite album – Latin: Bad Bunny – YHLQMDLG

Favourite song – Latin: Karol G & Nicki Minaj – Tusa

Favourite artist – alternative rock: Twenty One Pilots

Favourite artist – adult contemporary: Jonas Brothers

Favourite artist – contemporary inspirational: Lauren Daigle

Favourite artist – electronic dance music (EDM): Lady Gaga

Favourite soundtrack: Birds of Prey: The Album