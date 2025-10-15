Taylor Swift in der Kritik: Warum ihr neuer Fan-Artikel für Aufsehen sorgt

Taylor Swift steht wegen einer Halskette aus ihrer neuen Merch-Kollektion in der Kritik. Einige sehen Nazi-Symbolik – das Netz reagiert mit Empörung.

Taylor Swift veröffentlichte anlässlich der Ankündigung einer Doku-Serie über ihre „The Eras“-Tour neue Fan-Artikel. Einer davon sorgt im Netz für Aufruhr: Bei einer Halskette soll Swift sich der Nazi-Symbolik bedienen und somit eine Verbindung zur rechten Szene andeuten.

Kontroverse wegen Fan-Artikel

Taylor Swift kündigte am Montag, 13. Oktober, eine sechsteilige Doku-Serie zur „The Eras“-Tournee an, die im Dezember auf Disney+ erscheinen wird. Mit dieser Ankündigung verband sie einen Merch-Drop. Auf ihrer Website sind neue Fan-Artikel zu ihrem zwölften Studioalbum THE LIFE OF A SHOWGIRL erhältlich – darunter eine silberfarbene Halskette mit acht Blitzen und einem sternförmigen Anhänger. Diese Kette löste im Internet hitzige Diskussionen aus.

Symbole werden unterschiedlich gedeutet

Fans der Songwriterin verbinden die Blitze und den Opalit-Stern-Anhänger mit Zeilen ihres neuen Songs „Opalite“. Darin singt Swift: „You were dancing through the lightning strikes / Sleepless in the onyx night / But now the sky is opalite.“ Das Lied habe für sie eine persönliche und symbolische Bedeutung, wie sie in einem Interview mit „Capital FM“ erklärte. Sie „liebe“ diesen Stein und sei von der Metapher begeistert, dass ein Opalit ein menschengemachter Opal sei – und damit Glück auch „menschengemacht“ sein könne. Davon handle der Song, so Swift.

In den Sozialen Medien wurden jedoch auch Stimmen laut, die die Blitze der Kette mit umstrittenen und verbotenen Symbolen vergleichen. Laut „What’s Trending“ kam der Vorwurf auf, das Design ähnele einem Zeichen, das historisch mit dem Nationalsozialismus verknüpft sei. Gemeint ist die sogenannte Siegrune, die einem Blitz ähnelt. In der NS-Zeit war sie in einfacher Ausführung das Erkennungssymbol der Hitler-Jugend. In doppelter Form stand sie für die Schutzstaffel – jene Organisation, die während des Zweiten Weltkriegs die wichtigste Stütze der NS-Herrschaft darstellte.

Ein offizielles Statement fehlt

Taylor Swifts Team hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, was die Spekulationen zusätzlich befeuert.