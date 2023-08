Taylor Swift spielt Fan-Liebling „Cornelia Street“ live (Video)

Seht hier die Performance vom Song „Cornelia Street“, den sich Konzertbesucher:innen immer wieder live gewünscht hatten.

Am 26. August ging Taylor Swifts „Eras“-Tour in Mexiko-Stadt weiter. Die US-amerikanische Sängerin überraschte dabei ihre Fans live mit „Cornelia Street“, einem Song ihres 2019er Albums LOVER.

Geschrei und zig Lichter untermalten die Gitarren-Performance des Popstars. Den Song wünschten sich ihre Anhänger:innen bereits seit Beginn der Tour. „Ihr wart mehr als geduldig und habt uns unterstützt, und wir haben so lange gebraucht, um hierher zu kommen und für euch zu spielen. Deshalb wollte ich heute Abend einen Song spielen, den sich viele der Fans schon die ganze Tour über gewünscht haben“, kündigte Swift das Lied an, das sie zum ersten Mal in dem Überraschungspart der Show spielte. Auf „Cornelia Street“ folgte ein weiterer Zuschauer:innen-Liebling „You’re On Your Own, Kid“ ihres aktuellen Albums MIDNIGHTS.

Auf ihrer vorherigen USA-Show im kalifornischen SoFi Stadium kündigte die Sängerin die Neuaufnahme ihres Albums 1989 (TAYLOR’S VERSION) an, das am 27. Oktober erscheinen soll.

Swifts „Eras“-Tour geht im November in Argentinien und Brasilien weiter, bis sie 2024 Australien und Europa bespielt.

Zuletzt gab die Sängerin einen Vorgeschmack auf den neu interpretierten Song „Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)“ im Trailer der Amazon-Prime-Video-Serie „Wilderness“. Die neue Version des Albums REPUTATION, von dem der Song stammt, wurde allerdings offiziell noch nicht angekündigt.