Taylor Swift teasert „Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)“

Den Song gibt es im Zusammenhang mit dem Trailer zur neuen Amazon-Prime-Serie „Wilderness“ zu hören.

Im Trailer der Amazon-Prime-Video-Serie „Wilderness“ gibt es jetzt einen Vorgeschmack auf Taylor Swifts neue Version von „Look What You Made Me Do“ zu hören. Ursprünglich erschien die ungewohnt düstere Single der amerikanischen Sängerin vor sechs Jahren auf ihrem Album REPUTATION. Nun wird sie im neuen Gewand ausgekoppelt.

Taylor Swifts vorherigen Alben FEARLESS, RED und SPEAK NOW kamen bereits in neuen Versionen heraus. Nachdem auch der Song „Delicate (Taylor’s Version)“ im Juni 2023 in einer weiteren Amazon-Prime-Video-Serie „The Summer I Turned Pretty“ auftauchte, erwarten ihre Anhänger:innen nun ebenfalls eine frische Variante des 2017er Albums REPUTATION. Noch hat die Songwriterin aber nichts Konkretes angekündigt. Am 27. Oktober erscheint erst einmal Swifts neue Aufnahme ihres Studioalbums 1989 (TAYLOR’S VERSION).

Die Thriller-Serie „Wilderness“ kommt am 15. September. Worum es geht: „Liv wird zur Hauptdarstellerin in Wills Alpträumen, nachdem sie von seinem Verrat erfahren hat. Ihr Herzschmerz wird schnell von einer anderen Emotion abgelöst: Wut“, heißt es in der Beschreibung der Serie, die gleichzeitig dabei die Lyrics des unterlegten Taylor-Swift-Songs zitiert. Die Serie folgt einem Paar, das sich auf einen Roadtrip durch den Südwesten Amerikas begibt. Will, gespielt von Oliver Jackson-Cohen, möchte den Trip als Chance zur Wiedergutmachung nutzen. Liz (Jenna Coleman) plant stattdessen ihre Rache.

Seht hier den Trailer und hört in Taylor Swifts „Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)“ rein: