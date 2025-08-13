Kommt THE LIFE OF A SHOWGIRL von Taylor Swift schon im August?

Kommt eine neue Taylor-Swift-Era, beginnt bei den Fans das Rätselraten.

Dass Taylor Swift kein Album ohne kryptische Nachrichten und ausgeklügelte Hinweise ankündigt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So werden ihre Fans mit jedem neuen Album zu Detektiven, die versuchen, verschlüsselte Botschaften des Megastars aufzudecken. Mit der Ankündigung ihrer mittlerweile zwölften LP THE LIFE OF A SHOWGIRL am Dienstag (12. August) summieren sich im Internet auch diesmal wieder etliche Fan-Theorien zu Swifts Neuveröffentlichung.

August, September, Oktober?

Eine der größten Fragen: Wann erscheint das neue Album überhaupt? Zwar hat die Sängerin angekündigt, dass ein neuer Tonträger kommen wird, zu einem Veröffentlichungsdatum gibt es bisher allerdings keine Informationen. Auf der offiziellen Website lassen sich seit der großen Ankündigung eine Vinyl, eine CD und eine Kassette des Albums bestellen. In der Beschreibung heißt es, die Artikel würden vor dem 13. Oktober 2025 versandt. Manche Fans vermuten, dass dementsprechend auch der Release an diesem Datum stattfinden wird. Andere wiederum sind der Meinung, die LP könnte bereits am Freitag (15. August) erscheinen. Und wenn es nicht das Album ist, dann vielleicht zunächst eine Single-Auskopplung?

Jason Lipshutz von „Billboard“ weist zudem darauf hin, dass Ende August die Deadline für die Grammy-Nominierungen 2026 ansteht. Dort sind lediglich alle Werke zugelassen, die in der Zeit zwischen dem 31. August 2024 und dem 30. August 2025 erschienen sind oder noch erscheinen werden. Vielleicht müssen sich die Fans also gar nicht mehr so lange gedulden, bis sie neue Musik der Sängerin zu hören bekommen.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Kurz nach der großen Ankündigung des neuen Albums THE LIFE OF A SHOWGIRL veröffentlichte Taylor Swift außerdem eine neue Playlist auf ihrem offiziellen Spotify-Account. Diese trägt den Namen „And Baby, that’s show business for you“ und enthält augenscheinlich ausschließlich alte Hits des Popstars, die mit dem schwedischen Produzenten Max Martin und seinem Produzenten-Partner Shellback entstanden sind. Für viele Fans ist damit klar: Die neue LP wird eben von diesem Duo produziert. Das würde vorerst das Ende der jahrelangen Zusammenarbeit mit Jack Antonoff und Aaron Dessner bedeuten.

Von rostendem Kupfer bis zur großen Show in Las Vegas

Mehrere Mega-Fans interpretieren auch in die neuen Farben der Ära eine eigene Bedeutung. Einige vermuten, dass die Farben Orange und Mint des Albums ein Hinweis auf das Vergehen von Zeit sind – möglicherweise auch darauf, wie schöne und glänzende Dinge im Laufe der Zeit an Glanz verlieren können.

Aufgrund des Albumtitels THE LIFE OF A SHOWGIRL spekulieren andere Swifties wiederum, dass Taylor Swift eine permanente Show in der Sphere in Las Vegas spielen könnte. Passend zum Showgirl-Thema wäre es allemal. Ob sich die verschiedenen Vermutungen der Fans tatsächlich bewahrheiten, bleibt abzuwarten.